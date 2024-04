Nel parcheggio di viale delle Gardenie, è saltata tutta la pavimentazione

La situazione del parcheggio di Viale delle Gardenie, tra via dei Lauri e via dei Noci è pessima: la pavimentazione, a causa delle radici degli alberi, è sollevata in più zone e in alcune è addirittura saltata; si sono create in più punti buche, in altri, delle vere e proprie “dolomiti”. Stante la cronica carenza di parcheggi – aggravata dalle pedane (dehors) dei locali pubblici, anche di quelli che non ne avrebbero bisogno – non si deve essere troppo “schizzinosi” e accettare quello che il convento ci offre.

Tuttavia è ben evidente come tutto questo sia estremamente pericoloso per gli pneumatici e per il fondo delle auto e soprattutto per chi deve scendere o salire sulla propria vettura, specie nelle ore serali per la carente illuminazione.

Certamente una pavimentazione con asfalto avrebbe avuto lo stesso risultato, vista la mole degli alberi e delle radici; ma forse sarebbero stati minori sia il costo, che la pericolosità per le autovetture e gli automobilisti.

Si confida in un sopralluogo tecnico e si rinnova la richiesta di eliminare i dehors dei locali pubblici che non ne hanno effettiva necessità: in tal modo si possono recuperare svariati posti auto ed evitare molti parcheggi “selvaggi” in particolare in prossimità degli incroci, dove ostacolano pericolosamente la visibilità sia dei pedoni che delle auto.

