Nicola Franco è il nuovo presidente del VI municipio

Dopo il ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021 è stato eletto il presidente del Municipio Roma 6.

Nicola Franco candidato per il centrodestra ha ottenuto la maggioranza dei voti con il 61,01% mentre il candidato del Movimento 5 Stelle Francesca Filipponi si è fermato al 38,99%.

Come voti in assoluto Franco ne ha raccolti 32.047, pochi in più rispetto ai 30.964 del primo turno.

Il Movimento pur aumentando di un terzo i voti presi al primo turno passando da 15.740 a 20.480 è rimasto molto lontano dall’esponente di centrodestra.

L’affluenza è stata bassa, la più bassa registrata nella Capitale: 32,45%; come anche al primo turno fu il 42,82%.

Il commento al voto

Ringrazio tutti i cittadini che mi hanno sostenuto e, più in generale, tutti quelli che durante questo periodo ho incontrato, perché sono stata sempre accolta con grande rispetto.

Ringrazio la “mia squadra” che ha lavorato duramente per la realizzazione di un progetto, senza farmi mai mancare il sostegno e l’affetto.

Spero che questa, non sia anche la sconfitta dei temi che da sempre mi vedono impegnata: l’inclusione, la non discriminazione, il supporto alle fragilità. Perché il Sesto Municipio non se lo meriterebbe, non potrebbe permetterselo.

Auguro buon lavoro al Sindaco Gualtieri!

Francesca Filipponi

Nicola Franco intervistato da RomaToday ha dichiarato di aspettare questo momento da 28 anni e che dopo aver perso il precedente ballottaggio proprio contro i 5 Stelle “La nostra campagna elettorale è durata 5 anni e 3 mesi.

Ringrazio i cittadini che non hanno assecondato le polemiche di questi giorni.

Sono contento di aver conquistato molti voti di sinistra, nei seggi in cui Gualtieri ha superato Michetti, io ho superato Filipponi. Gesti che mi riempiono di responsabilità.

Sono pronto”.