I risultati delle elezioni 2021 nel VI municipio di Roma

Ecco i risultati del primo turno elettorale delle elezioni amministrative per il VI municipio del 3 e 4 ottobre 2021.

Nessun candidato ha superato il 50% e quindi gli elettori del Municipio Roma 6 sono chiamati nuovamente al voto che si terrà il 16 e 17 ottobre.

Al ballottaggio andranno sicuramente Franco (centrodestra) con il 43.18% e in questo momento Filipponi (Movimento 5 Stelle) con il 21.95%; però visto che il candidato del centrosinistra Compagnone ha ottenuto solo 9 voti in meno (21.94%) immaginiamo ci sia da attendere la conclusione dei ricorsi e l’ufficializzazione dei dati.

I dati riportati di seguito sono quelli trasmessi dai rappresentanti di Roma Capitale, in servizio presso i seggi: tali informazioni sono da considerarsi indicative senza alcun valore ufficiale in quanto i risultati ufficiali e definitivi saranno resi noti al termine delle operazioni effettuate dal Tribunale di Roma.

Voti Presidente e Liste

Municipio 06 – Sezioni pervenute 182 su 182 (100.00%)

FRANCO

Candidato Presidente Voti % FRANCO 30.964 43.18 Liste Collegate Voti % RINASCIMENTO SGARBI

MICHETTI SINDACO

CAMBIAMO ROMA 1.809 2.70 LEGA SALVINI PREMIER 7.382 11.03 FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER MICHETTI

LIBERTAS – UNIONE DI CENTRO 3.414 5.10 LISTA CIVICA MICHETTI SINDACO 2.083 3.11 LISTA CIVICA LE TORRI

NICOLA FRANCO PRESIDENTE 511 0.76 GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA 14.122 21.09 Totale Voti Liste Municipali 29.321 43.80

FILIPPONI

Candidato Presidente Voti % FILIPPONI 15.740 21.95 Liste Collegate Voti % LISTA CIVICA “VIRGINIA RAGGI” 5.457 8.15 MOVIMENTO CINQUE STELLE “2050” 8.631 12.89 Totale Voti Liste Municipali 14.088 21.04 COMPAGNONE Candidato Presidente Voti % COMPAGNONE 15.731 21.94 Liste Collegate Voti % DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE 500 0.75 EUROPA VERDE ECOLOGISTA

EUROPEAN GREEN PARTY – VERDI 654 0.98 SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA 745 1.11 PD PARTITO DEMOCRATICO 9.515 14.21 LISTA CIVICA GUALTIERI SINDACO 2.891 4.32 ROMA FUTURA

FEMMINISTA EGUALITARIA

ECOLOGISTA 612 0.91 Totale Voti Liste Municipali 14.917 22.28 MASTRANGELI Candidato Presidente Voti % MASTRANGELI 5.531 7.71 Liste Collegate Voti % CALENDA SINDACO 5.005 7.48 DURANTE Candidato Presidente Voti % DURANTE 681 0.95 Liste Collegate Voti % REVOLUZIONE CIVICA 646 0.96 MATTEODA Candidato Presidente Voti % MATTEODA 341 0.48 Liste Collegate Voti % IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

“NO GENDER NELLE SCUOLE” 303 0.45 GISMONDI Candidato Presidente Voti % GISMONDI 505 0.70 Liste Collegate Voti % MOVIMENTO IDEA SOCIALE M.I.S. 457 0.68 FIORAVANTI Candidato Presidente Voti % FIORAVANTI 747 1.04 Liste Collegate Voti % PARTITO COMUNISTA

MARCO RIZZO 674 1.01 NATALI Candidato Presidente Voti % NATALI 174 0.24 Liste Collegate Voti % RICONQUISTARE L’ITALIA 292 0.44 MAURO Candidato Presidente Voti % MAURO 229 0.32 Liste Collegate Voti % MOVIMENTO STORICO ROMANO

LISTA NERONE 201 0.30 MOLINARI Candidato Presidente Voti % MOLINARI 1.072 1.49 Liste Collegate Voti % POTERE AL POPOLO 1.045 1.56