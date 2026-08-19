Nidi Roma Capitale, al via le scelte delle sedi online per le supplenze: c’è tempo fino al 21 agosto

Niente file agli sportelli, zero pratiche cartacee e convocazioni in presenza archiviate. Il rientro a scuola del personale educativo a Roma passa quest’anno da una rivoluzione tecnologica pensata per azzerare la burocrazia.

Dalle 10:00 di ieri, martedì 18 agosto, gli educatori chiamati a coprire i posti vacanti negli asili nido di Roma Capitale possono selezionare le proprie sedi direttamente da casa.

La finestra temporale sul portale del Campidoglio rimarrà aperta fino alle ore 12:00 di venerdì 21 agosto.

La procedura, curata dal Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale, punta a blindare la copertura degli incarichi di “Tipologia A”, ossia i contratti a tempo determinato di durata pari o superiore ai cinque mesi per l’anno educativo 2026/2027.

L’intero percorso burocratico — dall’individuazione della struttura fino alla sigla del contratto d’assunzione — è stato convertito in digitale. Per inoltrare le proprie opzioni, i docenti inseriti negli elenchi devono accedere all’area riservata del sito di Roma Capitale tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o CNS.

Una volta fatto l’accesso nella sezione dedicata al personale scolastico, gli aspiranti supplenti possono visionare la mappa delle cattedre ancora scoperte nei vari municipi e ordinare le strutture in base al proprio gradimento.

L’avvio della piattaforma si inserisce nel solco tracciato dalla delibera n. 104 approvata dalla Giunta lo scorso aprile, che ha ridisegnato i criteri per il conferimento degli incarichi temporanei distinguendo nettamente le due fasce d’infanzia:

Scuole dell’Infanzia: scatta lo stop definitivo alle domande di Messa a Disposizione (MAD). Le cattedre verranno assegnate attingendo in via esclusiva dalla graduatoria unica di Roma Capitale e dai nuovi elenchi integrativi municipali nati dal recente interpello del 6 agosto.

Asili Nido: resta al contrario confermata la possibilità di ricorrere alle candidature spontanee. Per il profilo di educatore di nido, le domande MAD si potranno continuare a inviare fino al prossimo 30 giugno utilizzando i moduli predisposti dal Dipartimento Risorse Umane.

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