Notte di follia a Torpignattara: prima le urla in strada, poi il lancio di acido dalla finestra

C’è una linea sottile che separa l’esasperazione da condominio dalla follia pura, e quella linea è stata superata di schianto poco dopo la mezzanotte nel cuore di Torpignattara.

Quella che era iniziata come una delle tante serate agitate della periferia romana, segnata dalle grida moleste di un passante, si è trasformata in pochi istanti in una scena da horror metropolitano.

Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito in pieno da un getto di acido scagliato dall’alto di una palazzina.

Ora si trova ricoverato al centro grandi ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio, mentre per il lancio è stata subito identificata e fermata dagli agenti della Polizia di Stato una donna di 40 anni.

Tutto ha avuto inizio quando il silenzio della notte è stato spezzato dai passi pesanti e dalle urla del cinquantenne, apparso fin da subito in evidente stato di forte alterazione psicofisica.

Un frastuono che ha strappato al sonno decine di residenti, costringendoli ad affacciarsi ai balconi per capire cosa stesse accadendo.

La provocazione e la risposta brutale

Invece di placarsi davanti agli sguardi del vicinato, l’uomo ha alzato il tiro, prendendo di mira chiunque si trovasse alla finestra con insulti, minacce e ingiurie.

La tensione è salita di tono quando il cinquantenne, ormai del tutto fuori controllo, ha iniziato a scagliarsi contro i portoni d’ingresso degli edifici, colpendoli violentemente e urlando con insistenza la richiesta di avere dell’acqua.

Mentre molti abitanti stavano già componendo il Numero Unico di Emergenza (NUE 112) per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, da un appartamento è arrivata la reazione più inaspettata e violenta.

Una quarantenne si è affacciata e, senza proferire parola o attendere l’arrivo delle pattuglie, ha svuotato un flacone di liquido altamente corrosivo direttamente sull’uomo che si trovava sotto il suo balcone.

Il getto ha colpito il cinquantenne al collo e alle braccia: le sue urla di rabbia si sono trasformate all’istante in grida laceranti di dolore, udite distintamente da tutta la via.

I soccorsi e i rilievi della Scientifica

I primi a prestare soccorso sono stati proprio i vicini, terrorizzati dalla piega drammatica presa dagli eventi.

Pochi minuti dopo, in via di Torpignattara sono confluite a sirene spiegate le volanti della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118.

I sanitari hanno prestato le prime cure d’emergenza sul marciapiede, stabilizzando l’uomo prima di trasferirlo a tutta velocità verso il reparto specializzato del Sant’Eugenio, dove i medici stanno monitorando la gravità delle lesioni cutanee.

Contemporaneamente, gli agenti di Polizia hanno isolato l’area e avviato le indagini, raccogliendo le testimonianze degli abitanti ancora sotto shock.

Gli accertamenti lampo hanno permesso di individuare l’appartamento da cui era stato lanciato l’acido e di bloccare la quarantenne.

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