Istituita nuova linea 550, accorciato percorso della 556 e soppressa la 113

L’8 gennaio 2024 il consiglio del V municipio ha approvato la proposta di delibera comunale (Prot. CF 244074/2023) di modifica della linea bus 556, istituzione linea 550 e soppressione della 113.

L’obiettivo dichiarato dalla vice presidente del V Municipio Maura Lostia è quello di poter “servire la zona commerciale Casetta Mistici e intensificare l’offerta del quartiere di Tor Tre Teste”.

“Tutto nasce – spiega l’assessore alla Mobilità Maura Lostia – da un lavoro congiunto di tutte le rappresentanze politiche del Municipio.

Con Mauro Caliste, Presidente del V Municipio, abbiamo incontrato i sindacati di categoria che rappresentano le lavoratrici e i lavoratori del comparto commerciale di Casetta Mistici attualmente sprovvisto di servizio di trasporto pubblico locale”.

“Un pezzo in più di territorio sarà coperto dal trasporto pubblico locale – ha sottolineato Maura Lostia -. Di fatto, il contratto di servizio di Atac prevede un chilometraggio preciso da effettuare sul territorio e per questo abbiamo dovuto sacrificare la linea 113. Ma l’unico tratto in cui il 113 viaggiava da solo era la parte di via dell’Omo che verrà comunque coperta dal nuovo 550.

Un buon punto di inizio a un senso di mobilità e dignità per i lavoratori di quel comparto”.

“Una modifica che nasce dalle esigenze dei cittadini – ha spiegato il presidente del Consiglio, David Di Cosmo -. Il 556 infatti era una linea molto lunga e con tempi di percorrenza dilatati. Con questa modifica il 556 diventa una circolare. Così come il nuovo 550: una circolare che includerà il percorso per Tor Tre Teste, via dell’Omo, e una parte di via Prenestina, collegando Gran Roma, Mistica e Centocelle.

Inoltre – ha concluso Di Cosmo -, i dipendenti di Gran Roma fino a oggi erano impossibilitati ad andare a lavorare con i mezzi pubblici, ora potranno finalmente raggiungere il centro commerciale”.

Come cambierà il trasporto pubblico in questa area

La linea 556

Questa ormai storica linea di trasporto avrà l’ennesima modifica e chissà se riuscirà a deludere, ancora una volta, i suoi utenti come ha sempre fatto almeno dagli anni 80.

Il suo percorso sarà dimezzato eliminando la parte che da Tor Tre Teste Nuova portava a Centocelle.

Ecco le fermate del percorso del futuro 556

Piazzale della Stazione Metro Anagnina – via Vincenzo Giudice – piazza Ettore Viola – via Andrea Moneta – piazza Fabio Sabatini – via Antonio Ciamarra – via di Torre Maura – viale dei Romanisti – via Giovanni Camillo Peresio – via Casilina direzione esterna – via dei Colombi – a sinistra via dei Ruderi di Casa Calda – via di Tor Tre Teste – via Angelo Viscogliosi – via Francesco Tovaglieri – via Angelo Viscogliosi – via di Tor Tre Teste – via di Casa Calda – via Pietro Belon – via Casilina direzione centro – via Giovanni Camillo Peresio – viale dei Romanisti – via di Torre Maura – via Antonio Ciamarra – piazza Fabio Sabatini – via Andrea Moneta – piazza Ettore Viola – via Vincenzo Giudice – Piazzale della Stazione Metro Anagnina.

La linea 550

Il suo percorso ricalca un po’ quello della vecchia linea 556 ma da Tor Tre Teste andrà in direzione Grande Raccordo Anulare servendo via dell’Omo e il Centro Commerciale Gran Roma.

Ecco le fermate del percorso del futuro 550

Andata: viale delle Gardenie – piazza dei Gerani – via dei Castani – piazza dei Mirti – via dei Platani – viale Palmiro Togliatti – via Molfetta – via Raimondo Targetti – via Giorgio Enrico Falck – via Aristide Staderini – via Davide Campari – via Angelo Viscogliosi – via Francesco Tovaglieri – via Angelo Viscogliosi – via di Tor Tre Teste – viale Enzo Ferrari – via Marisa Dellisario – Rampa Laterale per inversione verso via Aristide Merloni – via Aristide Merloni – svolta a sinistra per inversione di marcia – via Aristide Merloni – via Marisa Bellisario – via del Fosso di Tor Tre Teste – via Girolamo Variola – via dell’Omo – via Costantino Cantoni – via Muraccio di Rischiaro – via Prenestina – via Longoni (direzione Collatina) – inversione di marcia – via Longoni (direzione Prenestina).

Ritorno: via Longoni – via Prenestina – viale Enzo Ferrari – via di Tor Tre Teste – via Angelo Viscogliosi – via Francesco Tovaglieri – via Angelo Viscogliosi – via Davide Campari – via Aristide Staderini – via Giorgio Enrico Falck – via Giuseppe Candiani – via Raimondo Targetti – via Molfetta – viale Palmiro Togliatti – via dei Platani – piazza dei Mirti – via dei Castani – via dei Faggi – via dei Frassini – viale delle Gardenie.

La linea 113

Per consentire l’istituzione della nuova 550 oltre ai km risparmiati dal taglio della 556 (che si sarebbe in un tratto sovrapposta alla 550) è stata eliminata la linea 113 che nel tratto di via dell’Omo viene sostituita dalla 550.

La 113 parte da largo Preneste, percorre la via Prenestina poi si addentra nella zona di via dell’Omo e ritorna a largo Preneste sempre passando per la via Prenestina.

Gli effetti sui residenti dei vari quartieri

Largo Preneste

E’ una zona servita molto bene dal trasporto pubblico e probabilmente non risentirà della mancanza del 113.

Villa Gordiani

Non sarà la mancanza del 113 a modificare la vita di tutti i giorni dei residenti (ma non avranno alcun vantaggio).

Collatino

Non sarà la mancanza del 113 a modificare la vita di tutti i giorni dei residenti (ma non avranno alcun vantaggio).

Centocelle

Ora potranno arrivare fino al centro commerciale Gran Roma. E nessun svantaggio da queste novità.

Quarticciolo

Tutto come oggi.

Tor Tre Teste

Per i residenti della parte “nuova” del quartiere avranno un collegamento verso il Centro Commerciale e la speranza che il 556 per Anagnina e il 550 per Centocelle abbiano delle frequenze migliori rispetto ad oggi.

Per i residenti della parte “vecchia” sarà più scomodo arrivare alla Casilina e Anagnina. Di contro potranno arrivare al Centro Commerciale Gran Roma e sperare che il collegamento con Centocelle sia più rapido rispetto ad oggi.

Centro Commerciale Gran Roma

A noi sembra incredibile che la Capitale di Italia non sia in grado di far aprire un grosso centro commerciale senza fornirgli già dal giorno della sua inaugurazione il trasporto pubblico. Il Centro Commerciale Gran Roma è stato inaugurato il 17 maggio del 2019 (quindi 4 anni e mezzo fa).