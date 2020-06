Omnia Urbes, il programma di luglio 2020

I Fori Imperiali, il Colle Palatino, l’Ara Pacis, i Musei Vaticani, Cao di Bove e la tomba di Cecilia Metella, la Villa dei Quintili, il Pantheon, Villa Gordiani, Porta Maggiore, i Mercati di Traiano, Castel Sant’Angelo, il Colosseo, il Foro Romano, la Centrale di Montemartini: luoghi e monumenti che fanno parte della storia di Roma, che hanno contribuito a costruire il mito di Roma stessa.

L’Associazione Omnia Urbes, proseguendo nella sua opera di divulgazione e di conoscenza delle meraviglie che ancora oggi si possono ammirare in città propone, per questo mese di luglio alcuni itinerari di viste guidate.

Durante il periodo della quarantena con i virtual tour condivisi attraverso le modalità social molti hanno potuto ammirare e conoscere alcuni aspetti della storia di Roma, ora, finalmente e con le dovute precauzioni e adempimenti in ottemperanza alle normative vigenti, si potranno, di nuovo respirare le atmosfere e cogliere con i propri occhi le emozioni che le antiche vestigia ci trasmettono.

È importante ricordare che è assolutamente necessaria la prenotazione.

In rispetto per le normative in materia di prevenzione del Covid-19 la visita sarà coadiuvata di auricolari debitamente sanificati e forniti di certificato di sanificazione.

Per tutte le informazioni necessarie basterà inviare una mail all’associazione: omnia.urbes@gmail.com