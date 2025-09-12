Ospedale Sant’Andrea: attivo centro per pazienti in età pediatrica con patologie gastrointestinali

Le malattie gastrointestinali croniche nei bambini sono sempre più frequenti. Non si tratta soltanto di un mal di pancia ricorrente o di una difficoltà digestiva: quando i sintomi sono persistenti e particolarmente intensi, dietro può nascondersi una patologia che, se non diagnosticata e trattata in tempo, rischia di compromettere la crescita e lo sviluppo dei più piccoli.

A Roma, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea rappresenta un punto di riferimento d’eccellenza per la diagnosi e la cura di queste patologie.

La Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Pediatrica, diretta dal professor Giovanni Di Nardo e parte della UOC di Pediatria guidata dal professor Pasquale Parisi, si articola in quattro aree specialistiche dedicate: malattie infiammatorie croniche intestinali, patologie eosinofiliche e indotte da alimenti, disturbi severi della motilità gastrointestinale e sindromi poliposiche.

«Il nostro centro – spiega Di Nardo – non è un punto di riferimento solo per il Lazio, ma anche per molte altre regioni italiane. Qui arrivano bambini che necessitano di esami di secondo livello o di cure avanzate che solo una struttura altamente specializzata può offrire. Grazie alla ricerca e ai protocolli innovativi, garantiamo ai piccoli pazienti un percorso personalizzato, cucito su misura».

Nel solo ambulatorio dedicato alle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) vengono seguiti circa 80 bambini, affetti in parte da Morbo di Crohn e in parte da Colite Ulcerosa. Patologie in aumento del 25% negli ultimi anni e che insorgono spesso tra i 10 e i 15 anni. Senza una diagnosi precoce, rischiano di ostacolare la crescita, lo sviluppo puberale e perfino la salute delle ossa.

Al Sant’Andrea i medici utilizzano strumenti all’avanguardia come videocapsule endoscopiche, enteroscopie e risonanze dedicate, oltre a farmaci biologici di ultima generazione. Non solo: grazie a test specifici è possibile prevedere l’efficacia di una terapia o la tolleranza di un farmaco, aprendo la strada a una vera e propria medicina di precisione.

Un ruolo fondamentale lo ricopre anche l’ambulatorio delle patologie eosinofiliche e indotte da alimenti, guidato dal dottor Maurizio Mennini. Qui sono seguiti oltre 300 bambini con celiachia e decine con esofagite eosinofila o rare gastroenteropatie.

«In Italia un bambino su 60 soffre di celiachia – sottolinea Di Nardo – ma in circa il 60% dei casi pediatrici non viene diagnosticata. Nel nostro centro, solo nell’ultimo anno, le diagnosi sono raddoppiate».

Accanto agli aspetti clinici, non viene trascurata la dimensione psicologica: i piccoli pazienti e le loro famiglie vengono accompagnati da un’équipe multidisciplinare che offre sostegno durante tutto il percorso di cura, sia in regime ambulatoriale che di ricovero.

«La diagnosi precoce è la chiave – conclude Di Nardo – perché permette di proteggere la crescita dei bambini e garantire loro, nonostante la malattia, una prospettiva di vita sana e serena».

