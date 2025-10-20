Ostia Antica, la stazione diventa “porta del passato”: via al bando per la nuova fermata del Parco Archeologico

Una stazione moderna che guarda al futuro ma racconta il passato. Ostia Antica si prepara a cambiare volto: domani, 21 ottobre, con la pubblicazione del bando di gara, la Regione Lazio darà ufficialmente il via all’iter per la nascita della nuova stazione ferroviaria di Ostia Antica, un progetto da oltre 8,4 milioni di euro finanziato con i fondi del Giubileo 2025.

Non si tratterà di un semplice restyling: la struttura, costruita alla fine degli anni Cinquanta, sarà completamente riqualificata e trasformata in una “porta d’ingresso” al Parco Archeologico di Ostia, uno dei siti più preziosi del patrimonio culturale del Lazio.

«Con questo intervento restituiamo dignità e bellezza a un luogo simbolo, che rappresenta l’accesso a una delle testimonianze più straordinarie della nostra storia», spiega il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. «È un passo concreto verso la rinascita di Ostia Antica – aggiunge – un’infrastruttura moderna, accessibile e accogliente, che unirà tutela del passato e capacità di costruire futuro».

Il nuovo progetto, frutto della collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, prevede la realizzazione di un percorso espositivo permanente che accompagnerà i passeggeri fin dall’arrivo.

Le pensiline si trasformeranno in spazi museali all’aperto, dove reperti archeologici si integreranno con le strutture moderne, fondendo la dimensione contemporanea con quella antica in un racconto continuo del territorio.

Le banchine diventeranno luoghi di attesa e di conoscenza: pannelli informativi, percorsi per ipovedenti dotati di tecnologia LVE, e un linguaggio architettonico coerente con gli altri siti culturali della regione contribuiranno a costruire un dialogo visivo e simbolico tra la stazione e il Parco Archeologico.

Nel dettaglio, l’intervento prevede l’ampliamento del fabbricato viaggiatori, nuovi servizi igienici, la riqualificazione del sottopasso, la sostituzione delle pensiline con una carpenteria modulare e la realizzazione di una passerella sopraelevata che condurrà direttamente agli scavi.

Verranno inoltre rinnovate le aree esterne, sistemati gli impianti e ridefiniti gli spazi interni per migliorare l’accoglienza dei viaggiatori.

«Il Lazio cresce valorizzando la sua storia – conclude Rocca – e Ostia Antica torna finalmente al centro della scena, con un progetto che unisce cultura, turismo e identità».

