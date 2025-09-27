Ostia Antica, ladro tenta di rubare alcune valigie a bordo di un’auto in sosta: arrestato

Una gita culturale a Ostia Antica stava per trasformarsi in un incubo per una famiglia di turisti stranieri, ma l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Roma Ostia Antica ha evitato il peggio.

Intorno al parco archeologico, i militari, impegnati in un servizio mirato a prevenire i furti ai danni dei visitatori, hanno notato un uomo di 40 anni di origini rom intento a infrangere il deflettore posteriore di un’Alfa Romeo Tonale.

Dal veicolo sono sparite una valigia e due zaini, destinati probabilmente a sparire nelle vie di Ostia.

Alla vista dei Carabinieri, l’uomo ha tentato una fuga a bordo della sua auto lasciata in moto, ma i militari sono intervenuti prontamente, bloccandolo e recuperando la refurtiva.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato arnesi atti allo scasso, confermando le intenzioni del ladro.

Un lieto fine per i turisti, che hanno potuto ringraziare le forze dell’ordine e concludere la loro visita a Roma con un ultimo tuffo nella storia, tra le meraviglie degli scavi archeologici di Ostia Antica.

