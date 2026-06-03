Ostiense, rapina all’Unicredit: passano dal buco per ripulire la cassaforte. Poi il cartello “Chiuso per guasto” per coprire la fuga

Un piano studiato nei minimi dettagli, messo in atto prima dell’apertura al pubblico e culminato con la fuga dei rapinatori insieme a un bottino ancora da quantificare.

È quanto accaduto nella mattinata di mercoledì 3 giugno alla filiale Unicredit di via Ostiense, dove due malviventi sono riusciti a introdursi all’interno dell’istituto di credito passando attraverso un varco realizzato in una parete confinante con un locale abbandonato.

L’azione sarebbe scattata poco prima delle 8 del mattino. I due uomini, già nascosti all’interno della banca, avrebbero atteso l’arrivo del direttore e di una dipendente.

Una volta entrati negli uffici, i lavoratori si sono trovati di fronte i rapinatori che, sotto minaccia, li hanno costretti a consegnare il denaro custodito nella cassaforte.

Dopo essersi impossessati dei contanti, i banditi hanno avuto il tempo di organizzare la fuga senza destare sospetti.

Prima di allontanarsi, infatti, hanno affisso all’ingresso della filiale un cartello che annunciava la chiusura dell’agenzia per presunti problemi tecnici, un espediente che avrebbe contribuito a ritardare l’allarme e a tenere lontani clienti e passanti.

Solo diverse ore più tardi, intorno a mezzogiorno, i dipendenti sono riusciti a chiedere aiuto e a contattare le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della rapina e identificare i responsabili.

Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e raccogliendo elementi utili a ricostruire il percorso seguito dai malviventi.

Al vaglio anche le modalità con cui è stato realizzato il foro nella parete utilizzato per accedere all’interno della banca.

Resta ancora da stabilire l’entità del bottino portato via dai rapinatori, mentre proseguono le indagini per dare un volto ai due uomini che hanno messo a segno il colpo nel cuore del quadrante Ostiense.

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