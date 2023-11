Pallavolo: all’arbitro romano Livia Azzolina il Premio Federica De Luca 2023

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’arbitro romano nazionale di ruolo B, Livia Azzolina è stata insignita del Premio intitolato a Federica De Luca, direttore di gara pugliese scomparsa in una tragedia familiare insieme al suo piccolo Andrea nel giugno del 2016.

Il premio è riservato agli arbitri donna, è andato a Livia Azzolina che si è particolarmente distinta nel corso della stagione per l’impegno e la passione a livello dirigenziale.

La cerimonia della consegna del riconoscimento indetto dalla FIPAV, si è svolta oggi 25 novembre 2023 a Barletta alla presenza della Consigliera Nazionale FIPAV Letizia Genovese e dei genitori di Federica.

L’ALBO D’ORO DEL PREMIO FEDERICA DE LUCA

2018: Chiara Santangelo (Sicilia) – 2019: Rachela Pristerà (Piemonte)

2020: Alessandra Di Virgilio (Abruzzo) – 2021: Giuseppina Stellato (Campania)

2022: Denise Bianchi (Puglia) – 2023: Livia Azzolina (Lazio)

Aldo Zaino 25 novembre 2023