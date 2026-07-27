Parco d’affaccio Alberini, al via il cantiere

Il 25 luglio sono iniziati i lavori di cantierizzazione del Parco di affaccio di via degli Alberini a Colli Aniene. Il progetto, che rientra nel programma strategico “100 parchi per Roma” ed è stato inserito in questo ambito con la Delibera della Giunta Capitolina n 39 del 22/02/2024, mira al recupero funzionale ed ambientale del sito, allo scopo di restituire alla cittadinanza uno spazio accessibile e fruibile.

Secondo quanto riportato nel progetto, l’obiettivo dell’intervento è nello specifico la realizzazione (con riqualificazione) dell’area sviluppando tra le altre cose un miglioramento del rapporto con il fiume Aniene sia dal punto di vista della biodiversità sia della fruizione (prevedendo anche dei pontili di attracco), il miglioramento delle connessioni di mobilità lenta, in particolare con i percorsi lungo il fiume Aniene (esistenti e di progetto) e con la ciclabile di via Togliatti, la riqualificazione degli accessi e dei percorsi verso la stazione metropolitana di Ponte Mammolo, nonché un risanamento della situazione degli insediamenti abusivi.

Il progetto esecutivo ha evidenziato alcuni punti salienti su cui dover intervenire durante la realizzazione e dopo la consegna dell’area: un monitoraggio costante dei fenomeni di degrado (abbandono di rifiuti, incuria…) e di occupazione abusiva che, nonostante una eliminazione durante la realizzazione, si prevede possano continuare a verificarsi; un controllo con cadenza periodica dello stato del depuratore per quanto riguarda l’emissione degli odori; una preservazione della vegetazione, in particolare lungo il fiume ma non solo, soprattutto per la presenza di alberi di ailanto che può fornire fin da subito ampie zone d’ombra e rendere vivibile il parco fin dal primo momento; più generale un miglioramento della qualità della vegetazione sia dal punto di vista ornamentale sia ecologico al fine di migliorare la biodiversità urbana e la ricostruzione degli habitat; un miglioramento della sicurezza dell’area sia nei percorsi stradali esistenti sia nelle nuove aree a parco prevedendo ampie aree aperte e visibili anche a distanza; una valorizzazione sia dal punto di vista ecologico ambientale sia da quello fruitivo, pensando ad una rigenerazione del margine fluviale che includa l’intero Aniene, comprendendo la riqualificazione delle sponde e la creazione di piste ciclabili.

L’area di realizzazione del progetto è suddivisa in tre ambiti, per i quali sono previsti degli specifici interventi:

Area di via degli Alberini (ambito 1): ridefinizione del margine lungo la strada interna di quartiere valorizzando la scarpata esistente con la messa a dimora di nuova vegetazione e la creazione di uno spazio d’ingresso pavimentato; realizzazione di percorso interno che costituisca il passaggio tra l’area verde attrezzata e quella più naturale lungo il fiume; realizzazione di un pontile per l’attracco di barche e gommoni e di una passerella di affaccio sul fiume; realizzazione di nuove aree alberate per fornire spazi ombreggiati e diversificati dal punto di vista della biodiversità e attrattività (aree a frutteto); realizzazione di impianti d’irrigazione per alberi e arbusti e illuminazione.

Area via Togliatti (ambito 2): riqualificazione dello spazio verde attualmente degradato come parco pubblico per un’utenza giovanile con attrezzatture e skatepark; realizzazione di una piazza e di un percorso che metta direttamente in relazione via Togliatti con le aree del parco lungo il fiume; realizzazione di un chiosco attrezzato con funzione anche di sorveglianza e controllo del parco; realizzazione di impianti d’irrigazione per alberi e arbusti e illuminazione.

Strada/Rampa da via Togliatti (ambito 3): Riqualificazione della rampa e della scala esistenti; riqualificazione della rotonda con rimozione dell’asfalto e nuova vegetazione.

Per quanto riguarda gli attracchi, il progetto prevede la realizzazione di 2 pontili, uno di attracco (che prevede la realizzazione di una scala con cordoli in legno su terreno naturale per poter facilmente immergere o tirare a riva barche e gommoni) ed uno di affaccio (belvedere).

Dal punto di vista della viabilità, il progetto prevede un’unica viabilità carrabile ad anello, indispensabile per garantire la circolazione dei mezzi di soccorso e per evitare manovre di inversione in aree sensibili.

L’assessora all’ambiente del IV Municipio Federica Desideri, che sulla realizzazione del progetto si è spesa in prima persona, ha dichiarato che “per la prima volta dopo anni il quartiere di Colli Aniene avrà il suo affaccio sul fiume fruibile a tutti . Un passo importante che speriamo porti a riqualificare tutta la sponda“.

Anche l’assessora capitolina all’ambiente Sabrina Alfonsi, sul progetto ha detto “stiamo lavorando per rendere Roma una città ancora più sostenibile e lo stiamo facendo ispirandoci alla regola del 3-30-300: una pianificazione del verde urbano secondo cui ogni persona deve poter vedere 3 alberi dalla propria casa, vivere in un quartiere con il 30% di copertura arborea e trovarsi a massimo 300 metri da un parco. Proprio in questa ultima voce si colloca il lavoro a Parco di via degli Alberini che sta nascendo come area verde per il Municipio IV. Non solo un’adeguata copertura arborea, ma anche spazi per la comunità e aree in cui ricucire il rapporto con il fiume Aniene, una delle infrastrutture blu della Capitale”

I lavori da progetto dovrebbero avere una durata di circa 6 mesi, e durante l’esecuzione tutta la zona sarà interdetta al pubblico passaggio.

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