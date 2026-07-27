Bioparco di Roma, rinnovato il CdA: Paola Palanza confermata presidente

Prende forma la nuova governance della Fondazione Bioparco di Roma. Con la firma dell’Ordinanza sindacale n. 84 del 19 giugno 2026, il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri ha ufficializzato le nomine del Consiglio di Amministrazione dell’ente che gestisce lo storico giardino zoologico di Villa Borghese.

Alla guida della struttura viene confermata nel ruolo di Presidente l’etologa Paola Palanza, professore ordinario di Biologia presso l’Università degli Studi di Parma.

Nel solco della continuità scientifica, ottengono la riconferma nel CdA anche Laura Ricceri, esperta di benessere psicofisico animale dell’Istituto Superiore di Sanità – che assume l’incarico di Vicepresidente – e Paolo Selleri, medico veterinario diplomato al College europeo di Zoological Medicine.

Il nuovo organigramma si completa con gli ingressi dell’avvocato Massimo Maciucchi e del dottor Jacopo Scaccia, quest’ultimo designato in rappresentanza della Banca del Fucino, Fondatore successivo della struttura.

Il saluto ai consiglieri uscenti e la prima seduta

Nel corso della seduta d’insediamento del nuovo Consiglio, svoltasi nei giorni scorsi, la Presidente Palanza ha espresso il proprio ringraziamento all’amministrazione capitolina per la fiducia accordata, rivolgendo un saluto ai consiglieri uscenti: Nicola Costa, per lo storico supporto fornito dal gruppo Costa Edutainment, e il dottor Daniele Funicelli.

La visione della Presidente: tra ricerca, tutela e cultura

A margine dell’insediamento, Paola Palanza ha tracciato le linee guida che orienteranno il lavoro del nuovo Consiglio d’Amministrazione:

«Il Bioparco di Roma è il più antico e l’unico Giardino zoologico pubblico italiano, ma soprattutto rappresenta un presidio culturale, scientifico e ambientale di riferimento per la città e per il Paese sui temi dell’ecologia, dell’etologia, della biodiversità, della conservazione della natura, del benessere animale, della fauna urbana, della ricerca scientifica, della formazione, della scuola, dell’università e del dialogo tra scienza, arte e letteratura.

È un ecosistema complesso per la molteplicità di soggetti, di funzioni e situazioni che vi convivono. La responsabilità del Consiglio di Amministrazione è mettere tutte le sue componenti nelle condizioni di operare al meglio affinché la Fondazione possa perseguire la propria missione di Conservazione, Educazione e Ricerca, nel pieno rispetto del benessere degli animali e delle persone che ogni giorno vi lavorano con grande dedizione e competenza.» Paola Palanza, Presidente della Fondazione Bioparco di Roma.

L’obiettivo fissato dalla Presidenza per il prossimo mandato sarà quello di rafforzare il raccordo tra la Direzione della Fondazione, il personale operativo e Roma Capitale, con l’intento di valorizzare l’eredità storica del Bioparco e proiettarlo verso nuove sfide di sviluppo scientifico e divulgativo.

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