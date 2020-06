Parte ROMARAMA. Ecco gli appuntamenti fino al 5 luglio

pagina facebook della Biblioteca Europea

Per le attività social e web de #laculturaincasa da non perdere in questa settimana (29 giugno – 5 lugli) si segnala #cineCampidoglio e #setCampidoglio per scoprire tutte le occasioni in cui il colle Capitolino è stato set di opere cinematografiche, artistiche e letterarie. Mentre sul sitola sezionesi aggiorna con approfondimenti sulla mostrache aprirà il 17 luglio, mentre la sezioneraccoglie le puntate del bollettino sonoro del museo. Martedì 30 giugno, nell’ambito della terza edizione della rassegna Europa in circolo. Incontri con scrittori europei contemporanei, una delle tre attività annuali stabili da EUNIC – Roma, la rete degli Istituti Nazionali di Cultura dell’Unione Europea, di cui laè partner, l’Istituto Svizzero propone sullala presentazione del libro(Quodlibet 2019) di