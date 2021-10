Partono da Roma i Provincial Day del Lazio

Si è svolto al CPO dell’Acquacetosa di Roma, alla presenza di 60 atlete delle società romane, divise in due gruppi, il primo Provincial Day femminile 2021 della FIPAV Roma. Un momento per ritrovarsi e per ritrovare in palestra, dopo l’emergenza sanitaria, le ragazze più talentuose del territorio nate negli anni 2007 e 2008.

A guidare l’allenamento lo staff tecnico del CQR Lazio con Simonetta Avalle, il suo vice Francesco Rita e Lorenzo De Marco, coadiuvati dagli allenatori del CQT Roma e dal neo responsabile Stefano De Sisto. Hanno assistito al doppio allenamento odierno il presidente della FIPAV Roma, Claudio Martinelli, i consiglieri Daniela Di Domenico e Gianfranco Sacripanti, il presidente della FIPAV Lazio, Andrea Burlandi, il consigliere regionale Fabio Camilli e il referente del CQR femminile, Pietro Colantonio.

“Oggi vediamo per la prima volta le ragazze del 2008 e subito dopo quelle del 2007 che già avevamo osservato in precedenza – il commento di Simonetta Avalle – Ho visto l’entusiasmo di ricominciare un percorso dopo la lunga inattività dovuta alla pandemia.

Si parte dal CQT Roma per arrivare col tempo, e con la crescita, alle selezioni regionali: è un percorso strutturato che continua a dare grandi risultati. Le ragazze sono molto brave, significa che sono bravi i loro allenatori e le società lavorano al meglio nonostante il periodo complicato vissuto da tutto il movimento”.

Il presidente Claudio Martinelli ha salutato le ragazze: “Siamo qui per incoraggiare e premiare il vostro coraggio nel riprendere l’attività, grazie per la passione che ci mettete. Noi siamo qui per aiutarvi e migliorare, con un rapporto sempre strettissimo con le vostre società di appartenenza e i vostri tecnici.

Sono felice di ritrovarvi finalmente in campo”. Prossimo passo gli appuntamenti di Frosinone e Latina (domenica 31 ottobre dalle ore 9.30 a Castro dei Volsci) e di Viterbo (lunedì 1 novembre dalle ore 16.00 al Palavolley di Viterbo), per arrivare infine all’ulteriore step degli stage nazionali organizzati dalla Federazione tramite il Centro di Qualificazione Nazionale femminile.