Patrimoni Quotidiani per la riscoperta e valorizzazione del patrimonio culturale del Municipio Roma V

Mercoledì 16 ottobre 2024 alle 18.30 presso la Casa della Cultura di Villa De Sanctis ci sarà la presentazione della terza annualità di Patrimoni Quotidiani, il progetto di riscoperta e valorizzazione del patrimonio culturale del Municipio Roma V.

Il progetto fa parte dell’iniziativa “Musei Diffusi” promosso dall’Assessorato alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 Minuti, ideato da Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros e curato dal Municipio Roma V.

Dalle ore 21.00 del 16 ottobre ci si potrà prenotare per le visite gratuite, inquadrando il QR code presente sulla locandina o cliccando al seguente form: https://forms.office.com/e/FNvARZmE0b

Le visite guidate gratuite si terranno:

Sabato 26 ottobre 2024 presso le Catacombe di Santi Marcellino e Pietro ad Duas Lauros, situate al 3° miglio dell’antica via Labicana, oggi corrispondente alla via Casilina, sono le terze più estese di Roma. Sorgono nel complesso del Mausoleo di Elena, madre dell’imperatore Costantino e santa per la chiesa cattolica e greco-ortodossa. Le catacombe rappresentano una vera e propria città dei morti sotterranea, conservando tombe in prevalenza nobili, con camere affrescate uniche nel loro genere e storicamente preziosissime. La visita dura circa 60 minuti. Luogo di incontro: Via Casilina, 641

Mercoledì 30 ottobre 2024 presso la Basilica Neopitagorica di Porta Maggiore, nel ventre di Porta Maggiore, sotto l’asfalto di via Prenestina e dello scalo ferroviario di San Lorenzo si estende un’area sacra pagana davvero straordinaria, unica nel suo genere a Roma e che testimonia il fermento culturale dell’Impero Romano e la sua multiculturalità. L’itinerario si snoda nell’area sotterranea e in superficie, in un viaggio che attraversa oltre 2000 anni di storia.

La visita guidata è articolata in questo modo: 15 minuti presso il sito della Basilica Neopitagorica + 45 minuti visita nell’area di Porta Maggiore. Totale durata della visita 60 minuti. Luogo di incontro: Entrata della Basilica in Piazzale Labicano 1

