Paura a Boccea, fiamme in un appartamento: colonna di fumo nero su via dei Monti di Creta

Una colonna di fumo densa e scura si è alzata poco prima delle 13:30 di oggi, mercoledì 22 aprile, nella zona di Boccea. Dopo che un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al terzo piano di una palazzina in via dei Monti di Creta.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, generando attimi di forte apprensione tra i residenti della zona, colti dall’odore acre del fumo e dal via vai dei mezzi di soccorso.

In pochi minuti l’area è stata raggiunta dai vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento, affiancati da polizia e carabinieri, intervenuti per garantire la sicurezza e gestire la viabilità.

La situazione ha reso necessario un immediato intervento di messa in sicurezza da parte della polizia locale, che ha isolato il quadrante interessato dal rogo.

Per consentire le operazioni di soccorso e facilitare il lavoro delle squadre impegnate sul posto, sono state disposte diverse chiusure al traffico: interdetto il tratto di largo di Boccea compreso tra via Pier delle Vigne e via dei Monti di Creta, oltre alla stessa via dei Monti di Creta nel segmento tra largo Luigi Monti e largo Boccea.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Secondo quanto appreso, la donna di 87 anni che si trovava nell’abitazione è rimasta intossicata, soccorsa dal personale del 118 è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Restano in corso gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio.

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