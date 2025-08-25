Paura a Monte Sacro: 37enne accoltellato al volto per il monopattino, è grave

Notte di paura a Monte Sacro, dove un 37enne del Bangladesh, è stato vittima di una rapina finita in aggressione.

Erano circa le 4 del mattino quando l’uomo stava percorrendo piazza Sempione a bordo del suo monopattino, lì un uomo armato di coltello lo ha avvicinato prima minacciandolo, poi lo ha colpito alla guancia e gli ha strappato il monopattino, fuggendo poco dopo.

Ferito e scosso, il 37enne ha trovato rifugio in un panificio di viale Gottardo, dove ha chiesto aiuto. Lì sono arrivati gli agenti del distretto Fidene della Polizia di Stato e il personale sanitario, che lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini.

Per fortuna, le sue condizioni non destano preoccupazioni. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire ogni dettaglio della rapina e individuare l’aggressore.

