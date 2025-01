Paura a Montesacro: uomo appicca incendio in un appartamento. 24 persone evacuate

Un atto di follia, un gesto che ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. È successo oggi pomeriggio a Montesacro, dove un uomo ha appiccato un incendio all’interno di un appartamento, scatenando il panico in un’intera palazzina.

Il rogo, divampato da un’abitazione al pian terreno di via Monte Senario, in zona Tufello, ha messo in pericolo la vita di molte persone, lasciando sette intossicati e creando caos.

Le fiamme, alimentate dal denso fumo che ha invaso l’intero stabile attraverso le scale, hanno coinvolto ben sette appartamenti e costretto all’evacuazione venti residenti.

Fra i feriti, ci sono due anziani, un uomo di 92 anni e sua moglie di 76, che sono stati trasportati d’urgenza al Policlinico Umberto I in codice giallo, ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Altri cinque inquilini sono stati medicati sul posto.

Tutto è iniziato intorno alle 13:00, quando è arrivata la richiesta d’intervento dal civico 66.

I vigili del fuoco hanno messo in campo numerose squadre: tre Aps, due autobotti, il carro teli e l’autoscala. Quando sono giunti sul posto, le fiamme avevano già distrutto l’abitazione da cui si erano originati il rogo.

A scatenare l’incendio è stato un uomo di 54 anni, di origine romena, che è stato trovato dalle forze dell’ordine ancora sul posto, intento a giustificare il suo gesto come una vendetta contro alcuni residenti dello stabile.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di incendio doloso e portato in tribunale per il rito direttissimo, che si terrà domani a piazzale Clodio.

Le forze dell’ordine, insieme ai vigili del fuoco, sono riuscite a mettere in sicurezza l’intero edificio e a evacuare tutte le persone presenti.

Le 24 persone costrette a lasciare le proprie case sono ora assistite dal municipio e passeranno la notte in alloggi temporanei a Rebibbia.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.