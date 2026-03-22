Paura a Montespaccato: incendio in una palazzina, otto famiglie evacuate

Un pomeriggio di terrore ha sconvolto via Cervasca, nel cuore del quadrante nord di Roma. Intorno alle prime ore del pomeriggio, un fumo acre e denso ha iniziato a invadere le scale di una palazzina di tre piani, trasformando l’androne in una trappola di fuliggine.

Al centro dell’incendio, un quadro elettrico generale esploso in un groviglio di scintille e fiamme, che ha messo immediatamente fuori uso l’intero impianto condominiale.

Corsa contro il tempo nell’androne

L’allarme è scattato immediato alla sala operativa dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono arrivate le squadre di Monte Mario (8/A) e Prati (9/A), supportate da un’autoscala, un’autobotte e il carro teli.

L’ingresso della palazzina era un inferno: calore soffocante e gas tossici rendevano l’aria irrespirabile, costringendo i pompieri a un’evacuazione rapida e coordinata delle otto famiglie residenti.

Il bilancio dell’emergenza

Tra i residenti soccorsi dal personale del 118, un uomo ha riportato gravi sintomi da inalazione di fumo ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Altre tre persone, tra cui un bambino, hanno ricevuto assistenza sul posto e, nonostante lo shock, hanno rifiutato il ricovero.

Palazzina inagibile: famiglie costrette a dormire in strada

Al termine delle operazioni, i Vigili del Fuoco hanno dichiarato l’edificio inagibile.

Le pareti annerite dalla fuliggine e i danni strutturali nell’area dei contatori richiedono verifiche approfondite per garantire la sicurezza dei solai e la bonifica completa dei locali.

“Abbiamo sentito un crepitio, poi è mancata la luce e un odore di plastica bruciata ha invaso tutto,” racconta un residente, ancora in strada mentre le Forze dell’Ordine transennano l’area per consentire i rilievi.

Le indagini sono ora al lavoro per stabilire se l’incendio sia stato causato da un sovraccarico elettrico o da una mancata manutenzione degli impianti comuni.

Nel frattempo, le otto famiglie di via Cervasca attendono fuori casa, in ansia, il via libera dei tecnici per poter tornare alla normalità.

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