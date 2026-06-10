Paura a Pietralata: sequestra moglie e figlia piccola dopo una lite e minaccia un passante con una sciabola

Una lite furibonda tra le auto in sosta, le urla disperate di una donna che rimbombano tra i palazzi e l’ombra agghiacciante di una lunga lama d’acciaio sguainata in pieno giorno, sotto gli occhi terrorizzati dei passanti e di una bambina di pochi anni.

Una tarda mattinata di puro terrore nel cuore del quartiere Pietralata, trasformato nel teatro di un sequestro di persona lampo ad alto tasso di drammaticità.

I fatti si sono consumati intorno alle ore 13:00 di ieri, martedì 10 giugno 2026, in via Luigi Barzini, dove una violenta e degenerata disputa familiare ha innescato una massiccia e concitata caccia all’uomo da parte delle forze dell’ordine.

L’allarme al numero unico delle emergenze è scattato immediatamente, alimentato dalle telefonate di decine di residenti sotto choc.

Nel giro di pochi minuti, sui canali social del quadrante est della Capitale, hanno iniziato a rimbalzare frame di video e testimonianze dirette che descrivevano una vera e propria aggressione stradale.

Il terrore in via Barzini: il blitz con l’arma e il sequestro

A scatenare l’inferno è stato un cittadino colombiano di 30 anni. Al culmine dell’ennesimo scontro verbale con la compagna e connazionale, l’uomo ha perso completamente il controllo.

Davanti alla figlia della coppia, una bimba in tenera età, il trentenne ha estratto una sciabola, brandendola con violenza.

Quando un coraggioso passante ha accennato un intervento per fare da scudo alla donna e placare gli animi, il trentenne si è scagliato anche contro di lui, minacciandolo di morte con la lama.

Subito dopo, sotto l’effetto dell’intimidazione, ha afferrato la compagna e la bambina, costringendole a forza a salire a bordo della propria automobile, per poi schiacciare il piede sull’acceleratore e dileguarsi a tutta velocità tra le strade del quartiere, tenendole di fatto in ostaggio.

La cattura al mercato di via Meda e la colluttazione con gli agenti

La centrale operativa della Questura ha fatto confluire nel quadrante le autoradio del Reparto Volanti e le pattuglie del commissariato Sant’Ippolito. I poliziotti, grazie alle precise descrizioni del veicolo fornite dai testimoni, hanno cinturato la zona e avviato una serrata battuta di caccia.

Il tallonamento si è risolto pochi minuti dopo in via Filippo Meda, a ridosso delle bancarelle del mercato rionale, dove l’auto è stata intercettata e bloccata.

La resa del trentenne non è stata affatto pacifica. Vistosi braccato, l’uomo si è scagliato con ferocia contro gli agenti, ingaggiando una violenta colluttazione nel disperato tentativo di sfuggire alle manette. Solo dopo essere stato faticosamente immobilizzato, il reo è stato caricato sulla pantera e trasferito negli uffici di polizia.

L’arma della discordia, recuperata all’interno dell’abitacolo, è risultata essere la riproduzione fedele di una sciabola da combattimento.

Per l’aggressore sono scattate le accuse pesantissime di sequestro di persona, stalking e minacce aggravate, in attesa del processo con rito direttissimo.

La mamma e la piccola, visibilmente scosse e in lacrime ma miracolosamente illese, sono state prese in carico dal personale sanitario e messe in sicurezza in una struttura protetta.

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