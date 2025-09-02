Paura a Roma: bombole da campeggio scoppiano nelle vicinanze di un insediamento abusivo
Sul posto vigili del fuoco e carabinieri
Roma torna a tremare per un boato improvviso. Nella mattinata di martedì 2 settembre, piccole bombole da campeggio sono esplose in vicolo di Ponte Mammolo, sotto un ponte e a poca distanza da un insediamento abusivo.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento, e i carabinieri della stazione di Roma Santa Maria del Soccorso, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’esplosione.
Al momento non risultano feriti, ma il rumore e la nuvola di fumo hanno creato allarme tra i residenti della zona. Le autorità proseguono le indagini per ricostruire esattamente come si sia verificato l’incidente.
