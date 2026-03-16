Paura a Roma, pino crolla sul liceo: aule danneggiate, tragedia sfiorata

Il lunedì mattina al Liceo Orazio non è cominciato con il consueto suono della campanella. In via Spegazzini, tra i quartieri Talenti e Casal de’ Pazzi, studenti e personale scolastico si sono trovati davanti a una scena che ha lasciato tutti senza parole: un enorme pino crollato contro l’edificio della succursale, con il tronco e i rami penetrati all’interno delle aule.

L’albero, alto e imponente, ha ceduto improvvisamente nelle prime ore della mattina, quando l’istituto era ancora vuoto.

La caduta ha sfondato una delle finestre del piano delle classi, proiettando vetri, rami e detriti dentro gli spazi didattici. Solo una coincidenza di orario ha evitato che la vicenda si trasformasse in una tragedia.

L’impatto e le aule danneggiate

La forza del crollo è stata tale da distruggere infissi e vetrate, lasciando una delle aule letteralmente sventrata. Parte del tronco è rimasta incastrata nella struttura dell’edificio, mentre i rami si sono sparsi tra banchi e pavimento.

Un quadro che ha reso immediatamente evidente quanto il rischio sia stato concreto. Se l’albero fosse crollato poche ore più tardi, con gli studenti già seduti in classe, le conseguenze avrebbero potuto essere drammatiche.

La protesta politica

L’episodio ha acceso immediatamente il dibattito politico sulla sicurezza degli edifici scolastici e sulla manutenzione del verde urbano. Diversi esponenti di Fratelli d’Italia nei municipi coinvolti hanno denunciato quella che definiscono una situazione di abbandono.

La consigliera del III Municipio Giordana Petrella parla di «un episodio gravissimo che dimostra come la manutenzione del verde non possa essere trattata come una questione secondaria». Sulla stessa linea il collega Manuel Bartolomeo, che chiede controlli immediati su tutte le alberature presenti nelle aree limitrofe alla scuola.

Anche la consigliera del IV Municipio Costanza Onofri interviene sul tema, sottolineando la mancanza di risorse a disposizione dei municipi per interventi strutturali e chiedendo al Comune di dare priorità alla sicurezza delle scuole.

Il nodo delle competenze

La vicenda evidenzia anche la complessità amministrativa che riguarda l’istituto. La succursale del liceo si trova infatti nel territorio del IV Municipio, ma è frequentata in gran parte da studenti residenti nel III.

Per quanto riguarda la gestione degli edifici delle scuole superiori, la competenza spetta però a Città Metropolitana di Roma Capitale.

Per questo gli esponenti politici hanno annunciato la presentazione di un’interrogazione congiunta indirizzata agli assessorati competenti e all’ente metropolitano, con la richiesta di verifiche urgenti sullo stato delle alberature presenti nell’area.

Le lezioni tra paura e normalità

Dopo le operazioni di messa in sicurezza, l’aula colpita è stata transennata e dichiarata inagibile. Nonostante lo spavento, la direzione dell’istituto ha scelto di proseguire con le attività didattiche per le altre classi.

Le lezioni sono quindi andate avanti, ma tra i corridoi e nei cortili della scuola il clima è rimasto carico di tensione.

Tra studenti, docenti e genitori resta soprattutto una domanda: cosa sarebbe successo se quel pino fosse caduto qualche ora più tardi.

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