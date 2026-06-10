Paura al Collatino, albero si schianta al suolo a pochi passi da una macelleria: distrutte due auto

Un forte scricchiolio, il sordo rumore delle fibre del legno che cedono di schianto e poi il boato contro le lamiere delle vetture in sosta, sollevando una nuvola di polvere e foglie.

Mattianta di grandissima paura al Collatino, dove una tragedia è stata sfiorata per una manciata di secondi e pochissimi metri.

Intorno alle ore 12:00 di oggi, mercoledì 10 giugno 2026, un grosso albero ad alto fusto è improvvisamente crollato al suolo in via Cherso, travolgendo tutto ciò che ha trovato nella sua traiettoria di caduta.

L’episodio ha scatenato il panico tra i numerosi passanti e i residenti che a quell’ora affollavano i marciapiedi della via per le consuete commissioni della mattinata.

Il crollo improvviso davanti ai clienti

La dinamica dell’incidente, al vaglio dei tecnici, ha evidenziato un cedimento strutturale netto: la pianta si è letteralmente spezzata alla base del tronco, collassando su se stessa. Il fattore più drammatico è legato al punto d’impatto.

Le fronde e i rami più pesanti sono infatti piombati a terra a pochissima distanza dall’ingresso di una macelleria locale, davanti alla quale, proprio in quel momento, si trovavano diverse persone in coda per la spesa.

Solo la prontezza di riflessi di alcuni avventori, che si sono scostati precipitosamente verso l’androne di un palazzo non appena uditi i primi scricchiolii, ha evitato il peggio. Miracolosamente, nessuno dei passanti è rimasto ferito in maniera grave.

Sul posto è stata comunque inviata un’ambulanza del 118 a scopo precauzionale e per prestare assistenza ad alcuni testimoni fortemente sotto shock.

Ad avere la peggio sono state due automobili parcheggiate regolarmente lungo la via, rimaste pesantemente danneggiate e schiacciate sotto il peso del legname.

Strade bloccate e verifiche sul verde pubblico

La circolazione stradale nel tratto interessato di via Cherso è rimasta temporaneamente paralizzata per consentire l’intervento d’emergenza.

Sul posto sono accorse tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Roma, che hanno avviato le lunghe operazioni di sezionamento del tronco e rimozione dei rami con le motoseghe per liberare la carreggiata e le vetture colpite.

Insieme ai pompieri sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

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