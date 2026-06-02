Paura al Torrino, tenta il suicidio dal terzo piano: i Vigili del Fuoco la afferrano sulla finestra

Un intervento drammatico, sospeso sul filo dei secondi, che ha evitato una tragedia nel quadrante sud della Capitale.

Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 2 giugno, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine sono riusciti a salvare una donna che minacciava di gettarsi nel vuoto dalla finestra del proprio appartamento, situato in via Efrem Reatto, in zona Eur-Torrino.

L’allarme è scattato intorno alle 17:30, quando la sala operativa del comando di Roma ha ricevuto la drammatica segnalazione.

Data la gravità della situazione, è stata immediatamente mobilitata una imponente macchina dei soccorsi: sul posto sono confluite a sirene spiegate le squadre operative 11/A dell’Eur e 7/A di Ostiense, supportate dall’Autoscala (AS/12) e dal Carro Teli, il mezzo speciale utilizzato per disporre i gonfiabili di salvataggio in caso di caduta.

Il blitz nell’appartamento e il salvataggio sul cornicione

Quando i soccorritori sono arrivati ai piedi della palazzina, la situazione appariva già disperata: la donna si trovava infatti già oltre la spalliera dell’infisso, sospesa nel vuoto sul cornicione esterno al terzo piano dell’edificio.

I Vigili del Fuoco, hanno coordinato le operazioni su due fronti: mentre all’esterno venivano dispiegati i presidi di sicurezza, una squadra è riuscita a forzare l’ingresso dell’appartamento penetrando all’interno senza farsi sentire.

Agendo con estrema cautela per evitare che un movimento brusco potesse indurre la donna a compiere il gesto estremo, ma al contempo con assoluta fermezza, gli operatori si sono avvicinati alla finestra e sono riusciti ad afferrarla saldamente, tirandola all’indietro e mettendola in sicurezza sul pavimento della stanza.

Affidata alle cure del 118

Una volta riportata all’interno delle mura domestiche, la donna, fortemente scossa, è stata immediatamente presa in carico dai sanitari dell’Ares 118, giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica, che le hanno prestato le prime cure prima del trasferimento in ospedale per gli accertamenti e il supporto psicologico necessari.

Presenti sul luogo del tentato suicidio anche gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi di rito e ascoltato i familiari per ricostruire le motivazioni alla base del drammatico gesto.

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