Paura alla Garbatella, esplosione e fiamme in un appartamento: evacuato un intero palazzo

Paura alla Garbatella, dove nella giornata di mercoledì 8 aprile un incendio è divampato all’interno di un appartamento in via Ignazio Persico, costringendo all’evacuazione temporanea dello stabile.

Le fiamme, sviluppatesi al secondo piano dell’edificio, hanno attirato l’attenzione dei residenti anche per un forte boato avvertito nelle prime fasi dell’emergenza. Un’esplosione che ha fatto temere il peggio, ma che non ha avuto conseguenze sulle persone.

Sul posto sono intervenute rapidamente le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Durante le operazioni, gli abitanti del palazzo sono stati fatti uscire per precauzione.

Secondo le prime ricostruzioni, l’origine dell’incendio sarebbe riconducibile a un guasto dell’impianto elettrico, anche se saranno necessari ulteriori accertamenti per chiarire con precisione la dinamica.

Presenti anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. Non si registrano feriti, ma resta la paura tra i residenti, scossi dall’improvviso scoppio e dal rapido propagarsi delle fiamme.

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