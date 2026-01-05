Pedoni travolti nel weekend: due donne in codice rosso tra Anguillara e Castel Gandolfo

Due investimenti gravi nel giro di poche ore, due donne in codice rosso e una scia di accertamenti ancora in corso. È stato un inizio di gennaio segnato da incidenti drammatici sulle strade dei Castelli e del lago di Bracciano.

Il primo episodio si è verificato nella serata di venerdì 3 gennaio ad Anguillara Sabazia. Erano da poco passate le ore serali quando una donna romana di 59 anni stava attraversando via Anguillarese, all’altezza del civico 88. In quel momento è stata travolta da uno scooter Honda 150 guidato da un 56enne romano.

L’impatto l’ha scaraventata violentemente sull’asfalto, facendola finire nella corsia opposta, dove è stata investita anche da un’autovettura condotta da una 55enne, anch’essa romana.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Stazione di Bracciano e il personale sanitario del 118. Le condizioni della donna sono apparse subito critiche: è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di Roma, dove si trova tuttora ricoverata.

Fortunatamente, secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita. I militari hanno posto sotto sequestro entrambi i veicoli coinvolti ed effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica del doppio investimento.

Poche ore dopo, all’alba di sabato, un nuovo incidente ha riacceso l’allarme. Intorno alle 7:30, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castel Gandolfo sono intervenuti all’incrocio tra via del Mare e via Perugia, nel territorio comunale di Castel Gandolfo.

Qui una donna ucraina di 58 anni, residente ad Albano Laziale, è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Alla guida dell’auto c’era un 44enne di Frascati che, subito dopo l’impatto, si è fermato per prestare soccorso. Anche in questo caso la vittima è stata trasportata in codice rosso, all’ospedale dei Castelli di Ariccia, dove resta ricoverata per accertamenti specialistici.

Le sue condizioni, secondo i sanitari, non sarebbero tali da far temere per la vita.

In entrambi i casi, i Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.

