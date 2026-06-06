Perché Comune e V Municipio non rispondono alle PEC?

Scopo di questo articolo non è certamente di fare pubblicità al messaggio pubblicitario per installare la PEC (Posta Certificata) sul proprio computer.

Vogliamo invece rappresentarne l’inutilità che tale strumento sembra avere nei confronti di alcune istituzioni pubbliche e su tutte, quella del nostro caro Municipio V. Infatti da tempo e sempre più numerosi sono i cittadini che ci raccontano di segnalazioni inviate tramite posta Certificata ai vari componenti della Giunta che, nessuno escluso, rimangono senza neppure un cenno di riscontro…

E questo sia che si tratti della segnalazione di un marciapiede dissestato, di una buca nel bel mezzo di una strada che magari ha comportato, per motivi di sicurezza, la provvisoria interruzione della raccolta dei rifiuti o ancora di una segnalazione per potare alberi, tagliare l’erba alta da piccole aree verdi o eliminare erbe infestanti.

Ma stavolta quello la segnalazione riguarda l’aver autorizzato, senza le indispensabili verifiche, una Osp su marciapiede in gran parte appartenente ad un privato.

Parliamo di diversi metri quadri in via dei Platani cívico 98/A-B-C-D dove il Comune di Roma e il Municipio V, con verifiche probabilmente superficiali e frettolose hanno autorizzato su diversi metri quadri di marciapiede una bancarella a rotazione che, oltre ad essere su una superficie privata costituisce anche fonte di pericolo.

Il proprietario Sig. G. Deflorio si è mosso immediatamente nei confronti del V municipio e, fin dal 18 maggio 2026, attraverso una dettagliata PEC a cui ha allegato anche la dichiarazione, una relazione tecnica e inviata praticamente a tutti coloro che hanno a vario titolo competenze tecniche amministrative per questi tipi di autorizzazione, senza ovviamente ricevere nessun tipo di riscontro.

Un silenzio e il perdurare di una situazione che il sig. Deflorio ha ritenuto offensiva e inaccettabile tanto da dare mandato all’Avvocato Francesco Figliomeni di trasmettere Atto di Significazione e Diffida al fine di risolvere velocemente la controversia.

Quale sarà la risposta?

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