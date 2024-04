Piazza dei Mirti: uno spettacolo surreale

Purtroppo sulla situazione delle siepi di piazza dei Mirti sono state fatte diverse segnalazioni che, forse a causa di una programmazione estremamente rigida nella manutenzione del verde, non hanno prodotto nulla…neppure una presa di posizione da parte della Commissione Ambiente.

Quelle siepi oltre ad essere fonte di degrado rendono anche insicura la piazza che con la stazione della Metro C è una delle più frequentate e vissute di tutto il municipio V.

Vale la pena ricordare che se la piazza si presenta decentemente, siepi a parte, lo di deve unicamente ai ripetuti interventi dei Volontari di Retake Centocelle. Ad ogni loro intervento raccolgono decine e decine di sacchi di rifiuti di ogni genere molti dei quali trovano riparo alla base di quelle siepi e nelle tazze degli alberi.

Cittadini che vivono giornalmente questo spazio, ci hanno anche segnalato strani movimenti proprio intorno a quelle ormai piccole foreste verdi.

C’è inoltre il fatto non secondario che una eccessiva crescita in alto delle siepi, porta la pianta a svuotarsi sotto e quindi a perderla. Speriamo quindi che il V municipio intervenga subito.

Infatti non è possibile che chi ne ha la responsabilità continui a dire che le manutenzioni vengono eseguite secondo una programmazione già decisa. A volte, come in questi casi, la programmazione deve essere modificata in corso d’opera e speriamo che questo avvenga al più presto.

Dopo la nostra segnalazione di marzo e ripetuta in aprile, il prossimo mese torneremo a verificare, ma speriamo di dare prima la notizia dell’intervento eseguito.

Mai dire mai.

