Piazza delle Giunchiglie… quell’area giochi “rubata ai bambini”

Ho appena attraversato a piedi via Tor de Schiavi per andare su via dei Castani percorrendo via dei Glicini. Noto un capannello di persone anche se sono distanti da me, mi avvicino e altri non sono che una decina di mamme che hanno letteralmente bloccato un paio di consiglieri del municipio V. Stanno protestando perché da troppo tempo in uno dei giardini per l’infanzia tra i più frequentati della città, non c’è un solo gioco e che le promesse fatte per riaprire al più presto quell’area con nuovi e moderni giochi si sono rivelate degne del miglior Pinocchio.

Una signora che non ha a voluto fare dichiarazioni ci ha detto che ogni giorno quello spazio incastonato tra via dei Glicini e piazza delle Giunchiglie e la storica scuola Elementare F. Cecconi è frequentato da oltre cento bambini sotto lo sguardo attento di mamme e nonni. Purtroppo i bambini hanno un solo gioco, quello di movimentare il brecciolino bianco presente.

I vecchi giochi sono stati eliminati da tempo per far posto ai nuovi che si sono rilevati non essere però a norma e questo nonostante alcuni fossero in ottimo stato e non, almeno alla vista, da rottamare.

Quelle mamme hanno ragione. Urge riposizionare con urgenza i giochi, tra l’altro ci dicono essere stati tolti, per gli stessi motivi, in più di un’area giochi nel Municipio V.

Insomma fare in fretta per mantenere tra l’altro l’impegno preso a suo tempo sia dal presidente Mauro Caliste che dall’assessore Edoardo Annucci e perché con “breccole” e lattine ci giocavano i bimbi negli anni ’60.