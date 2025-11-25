Picchiata dal compagno in un B&B al Gianicolo: 38enne finisce in ospedale

Una richiesta d’aiuto, arrivata al 112 nel cuore della notte, ha messo in allarme i Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo.

Dall’altro capo della linea c’era una donna, spaventata, ospite insieme al suo compagno in un B&B di via Dandolo, al Gianicolo. Poche parole concitate, sufficienti però a far scattare l’intervento immediato della pattuglia.

Quando i militari sono arrivati nella struttura ricettiva, si sono trovati davanti una 38enne di origini sarde in evidente stato di shock.

La donna ha raccontato di essere stata aggredita poco prima dal compagno, che avrebbe sfogato la sua rabbia con calci e pugni per motivi banali, trasformando la stanza in uno scenario di violenza.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118: i sanitari l’hanno stabilizzata e trasferita all’ospedale Santo Spirito, dove i medici le hanno riscontrato diverse contusioni e lesioni, dimettendola con una prognosi di 21 giorni.

Il compagno, anch’egli originario della Sardegna, è stato trovato ancora all’interno della camera. Dopo gli accertamenti, i Carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo è stato condotto nel carcere di Rebibbia, dove resterà in attesa della convalida del fermo.

