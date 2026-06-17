Categorie: Cultura e Spettacoli Incontri e Convegni Libri e letteratura
Municipi:

“Più che nel cuore. La vita raccontata” di Beatrice Ricottilli

Il 20 giugno, alle ore 17.30, presso la Comuniteca di Sulmona la presentazione del libro

Redazione - 17 Giugno 2026

Il 20 giugno 2026, alle ore 17.30, presso la Comuniteca di Sulmona, si presenterà il nuovo volume dell’archivista Beatrice Ricottilli, “Più che nel cuore. La vita raccontata” (Roma, Edizioni Cofine, 2026), una raccolta di scritti che combina più registri: dalla poesia al racconto memoriale, dalla narrativa allo studio storico-archivistico.

Dopo i saluti di Patrizio Iavarone, direttore del “Germe”, interverranno, oltre all’autrice, Andrea Giampietro, curatore del volume, e Vincenzo Luciani, editore.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati