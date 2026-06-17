“Più che nel cuore. La vita raccontata” di Beatrice Ricottilli

Il 20 giugno 2026, alle ore 17.30, presso la Comuniteca di Sulmona, si presenterà il nuovo volume dell’archivista Beatrice Ricottilli, “Più che nel cuore. La vita raccontata” (Roma, Edizioni Cofine, 2026), una raccolta di scritti che combina più registri: dalla poesia al racconto memoriale, dalla narrativa allo studio storico-archivistico.

Dopo i saluti di Patrizio Iavarone, direttore del “Germe”, interverranno, oltre all’autrice, Andrea Giampietro, curatore del volume, e Vincenzo Luciani, editore.

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