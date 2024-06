Podologia e kundalini yoga

Non sono la moglie di Marsellus Wallace, quindi, se un uomo mi fa un massaggio ai piedi, non finisce col fare un volo dal quarto piano dove di sotto c’è un giardinetto curato col tetto di vetro come quello delle serre.

Per intenderci, nessuno arriverà a ‘non esser più capace di esprimersi molto chiaramente’. Tuttavia, non è per un semplice massaggio che vado nello studio podologico di Umberto Ferroro nel rione Prati.

Io, di fatto, attraverso l’intera città per farmi curare i piedi da Umberto perché con lui, qualunque sia il problema, dall’unghia incarnita alle unghie alterate dalla chemioterapia, so di risolverlo senza sentire alcun dolore. Anche se lui dice: “Non è vero che non faccio mai sentire dolore, alcune volte purtroppo può accadere. Ci sono delle situazioni in cui un po’ di dolore lo provochiamo non potendo fare anestesie, ad esempio con l’unghia incarnita il paziente deve aiutarci un po’ nel sopportare qualche fastidio. Poi certo entra in gioco la manualità che si acquisisce con gli anni di esperienza, più hai manualità e più riesci magari a limitare gli eventi dolorosi per il paziente”.

Umberto ha aperto il suo primo studio trent’anni fa, aveva 24 anni, gli ho chiesto come gli è venuto in mente di diventare podologo.

“Quando ho finito il liceo classico non avevo un’idea ben precisa di quale poteva essere il prosieguo dei miei studi. Mi sarebbe piaciuto studiare medicina però era un percorso molto lungo e io volevo rendermi autonomo il prima possibile. Durante l’anno della maturità mio padre stette molto male, stava per morire e io inconsciamente mi sono sentito investito da una responsabilità che oggi penso non mi appartenesse.

Io quindi volevo essere indipendente e il corso di podologia durava tre anni e ti permetteva di metterti poi subito al lavoro. Poi il caso ha voluto che cimentandomi con questa professione tutto mi riuscisse abbastanza bene.

Nel frattempo il percorso formativo per i podologi è cambiato, da semplice corso triennale è diventato diploma di laurea e poi laurea di primo livello.

Ho fatto tutti gli step di aggiornamento, mi sono laureato e così, come succede spesso, nel momento in cui segui un binario, diventa parte della tua vita.

Questa mia professione mi permette di assecondare in parte quella che era la mia volontà iniziale di aiutare le persone, sebbene in un campo più piccolo.

Qual è il motivo più frequente per cui le persone si rivolgono a te?

I problemi ai piedi sono quasi sempre gli stessi solo che da persona a persona si possono manifestare con sfumature diverse.

Noi ci occupiamo del piede doloroso in generale, quindi da una callosità ad una situazione più delicata che può essere un’unghia incarnita con infezione, ci occupiamo, dietro prescrizione medica, di medicazioni per le verruche, possiamo gestire un paziente diabetico e quindi aiutarlo nella gestione del rischio ulcerativo, in questi casi bisogna far parte di un centro diabetologico dove il diabetologo ha nella sua equipe varie figure professionali fra cui il podologo. Quando non sono parte di questa equipe diabetologica, qualora venisse un paziente diabetico nel mio studio che presenta una lesione al piede, il mio primo compito è quello di fare la prima medicazione e poi inviarlo al centro diabetologico.

Altre problematiche sono legate all’età, per esempio le verruche sono affezioni più frequenti nei giovani che negli adulti, anche l’unghia incarnita colpisce un pochino di più i ragazzi, poi c’è il piede doloroso in generale che rientra anche nelle problematiche reumatiche quindi si entra nell’assistenza ad un paziente più anziano.

Qui vengono più giovani o più anziani?

C’è una predominanza di pazienti anziani perché per l’anziano diventa difficoltoso anche il semplice taglio delle unghie in quanto negli anni si perde l’elasticità dell’anca, non si arriva bene all’unghia, inoltre nel tempo le unghie tendono a cambiare quindi posso presentare dei dismorfismi che rendono difficile il taglio, possono esserci degli ispessimenti, quindi vanno gestite nello studio podologico.

Per questo c’è questa predominanza di persone anziane però le problematiche maggiori si manifestano nell’età medio adulta perché poi l’anziano, purtroppo per lui, cammina meno e quindi sfrutta meno il piede.

I problemi per le giovani donne ad esempio sono spesso legati all’uso di una scarpa non idonea, per il giovane uomo il problema è legato magari agli sport che pratica che possono andare a traumatizzare il piede.

Umberto è anche insegnante di kundalini yoga, che sia per questo che mi rilasso nel suo studio? Gli ho domandato allora se essere insegnante di kundalini yoga influisce sulla sua professione.

“Indubbiamente sì. – Le due cose si sono rivelate complementari. La professione di podologo come la vivo io non è il semplice curare il piede del paziente per risolvere o quanto meno gestire la problematica in sé, ma fa parte di un contesto un pochino più ampio.

Quando si indaga sull’origine della problematica del piede si fanno delle domande che ti fanno entrare un pochino nella vita privata del paziente, le persone poi si aprono, si confidano, quindi hai una responsabilità nella qualità dell’ascolto che concedi alle persone.

Limitarsi a togliere il callo o curare l’unghia incarnita è un errore secondo me. Quando insegno yoga accade la stessa cosa: le persone vengono da me per vivere una esperienza ed io ho la responsabilità di insegnamenti millenari tramandati da maestro a maestro, con quegli insegnamenti devo entrare nel privato degli allievi per fargli fare quell’esperienza.

Inoltre, insegnare yoga mi ha cambiato. Seguire il percorso di kundalini yoga fino a diventare insegnante mi ha portato a cambiare alcuni atteggiamenti, atteggiamenti che mi portavo anche sul lavoro. Questo percorso personale mi ha dato strumenti che posso usare su di me per gestire la fatica durante il lavoro ma anche strumenti con cui posso consigliare il paziente che viene da me per un problema al piede.

Il kundalini yoga è un qualcosa che si è presentato nella mia vita in modo casuale, ma era casuale per me…., probabilmente doveva esserci.

