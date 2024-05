Pomeriggio musicale allo Sporting club “Nuovo Tuscolo”

Gli amanti (o semplici estimatori) della grande musica operistica che hanno trascorso il pomeriggio di domenica 26 maggio 2024 allo Sporting club Nuovo Tuscolo in via di Porta Furba, ascoltando celebri arie, provenienti da altrettanto celebri opere, eseguite dall’ottimo quartetto diretto dal Maestro Mauro Conti, sono stati ampiamente ricompensati sia per la qualità delle esecuzioni, sia per la varietà del repertorio.

Un repertorio che metteva insieme nomi del calibro di Mascagni, Bizet, Mozart, Puccini, Verdi, Rossini, Franz Lehar. Nonostante le arie in programma non usufruissero delle voci, ma soltanto degli strumenti (flauto in sostituzione della voce, viola, violino e violoncello) si può affermare che il risultato sia stato ampiamente soddisfacente.

Diamo atto, quindi, ai musicisti (Mauro Conti al flauto, Roberta Palmegiani alla viola, Marco Palmegiani al violino e Donato Cedrone al violoncello) della loro bravura e della loro capacità di sostituire i solisti vocali senza grandi rimpianti.