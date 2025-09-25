Pomerium. Le mura urbiche della città di Roma dall’epoca arcaica all’unità d’Italia di Rosangela Zoppi

In occasione delle giornate europee del patrimonio archeologico 2025 presso il Ministero della cultura (MiC) Domenica 28 settembre 2025 dalle ore 16:30 presso lo stand di Arbor Sapientiae Editore

nel chiostro del complesso monumentale di San Michele a Ripa

in Via di S. Michele 22, a Roma si terrà la presentazione e il firma copie del libro di Rosangela Zoppi

Il libro sarà venduto al prezzo speciale di € 30,00

Sarà anche possibile visitare con gide specializzate il complesso monumentale del San Michele.

Ingresso libero.

IL LIBRO

Pomerium era il sacro confine che separava l’Urbs dal resto del mondo, tracciato con gli auspici augurali e fissato con cippi di pietra lungo il suo perimetro. Tutt’altro che stabilito una volta per sempre, il tracciato liminare di Roma si espanse insieme alla città, seguendone l’andamento irregolare e assumendo valenze sacrali e difensive perché lungo la sua linea vennero costruite le varie cerchia delle mura urbiche e le grandi porte monumentali che permettevano la chiusura o l’apertura con ciò che era esterno. Seguire questo confine, fatto di pietra e di storia, nel corso dei secoli vuol dire analizzare diacronicamente l’espandersi della città di Roma e coglierne non solo l’essenza urbanistica, ma anche una rete di relazioni impresse nel tessuto cittadino, fatta di microstorie e dettagli, che un’osservazione attenta delle mura può ancora restituirci.

L’AUTRICE

Rosangela Zoppi è nata a Roma. Laureata in Scienze Politiche all’Università di Padova, ha pubblicato diversi volumi di poesie in lingua e in dialetto romanesco, di cui è studiosa ed esperta; suoi articoli di critica letteraria sono apparsi su varie riviste. Da sempre appassionata di Roma, ha pubblicato tre volumi riguardanti la sua città natale: Roma, la memoria delle strade (2007), SPQR (Sproloqui, Proverbi, Quisquilie, Ricordi): Roma e il suo popolo (con Claudio Sterpi, 2011) e La lingua di Roma: dialetto, proverbi e modi di dire (2021). Ha inoltre pubblicato un romanzo storico dal titolo Una donna contro un re (2000), incentrato sulla figura di Luigi Filippo d’Orléans. Si è occupata di teatro (testi e regìa) e di traduzioni (inglese e francese) per due case editrici; ha tradotto in italiano il capolavoro di Thomas Stearns Eliot Assassinio nella cattedrale (2016), traduzione per la quale è stata intervistata da Radio Vaticana su segnalazione del cardinale Gianfranco Ravasi.

