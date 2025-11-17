Ponte dell’Industria, chiusura totale dal 20 al 24 novembre: al via il montaggio degli arconi

Roma si prepara a una nuova fase cruciale dei lavori sul Ponte dell’Industria, il celebre “ponte di ferro” che collega Ostiense a Marconi.

L’infrastruttura sarà chiusa al traffico dalle ore 22 di giovedì 20 novembre fino alle 6 di lunedì 24 novembre per consentire il montaggio degli arconi storici restaurati.

Un intervento che restituirà al ponte il suo profilo originario e segnerà l’avvio della fase conclusiva dei lavori giubilari.

Le modifiche alla viabilità

Sabato 15 novembre (22-6): senso unico alternato.

Da domenica 16 a mercoledì 19 (22-6): chiusura totale del ponte e di via del Porto Fluviale (tra via delle Conce e via della Riva Ostiense), con deroghe per residenti e veicoli diretti ai fabbricati.

Dal 20 al 24 novembre: chiusura giorno e notte, stesso divieto su via del Porto Fluviale.

Durante le notti di chiusura saranno deviate le linee bus 96 e 780.

I lavori

La prima serie di chiusure serve a predisporre il cantiere: arrivo dei macchinari, attrezzature e verifiche preliminari sull’impalcato. Poi sarà la volta del montaggio degli arconi, ultima grande operazione prevista.

A seguire, verrà completata la seconda passerella ciclopedonale sul lato valle, dopo quella già realizzata sul lato monte.

“Il riposizionamento degli arconi storici restaurati è un passaggio fondamentale. Con il completamento della passerella ciclopedonale si chiude un intervento complesso e necessario”, ha dichiarato l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini.

Un’opera da 23 milioni di euro

Il progetto, del valore complessivo di 23 milioni di euro (18 milioni dal Giubileo e 5 da fondi capitolini), è stato affidato ad Anas S.p.A., società del Gruppo FS Italiane, in convenzione con Roma Capitale.

Avviato nel luglio 2023, ha portato alla riapertura al traffico del ponte nel marzo 2025.

Gli interventi hanno riguardato:

rinnovo della struttura in acciaio

smontaggio e ricollocazione dell’impalcato con gru da 600 tonnellate

consolidamento delle fondazioni con oltre 2.900 metri di jet-grouting

sostituzione degli appoggi e rifacimento della pavimentazione

adeguamento degli impianti

Grazie al nuovo assetto, il ponte può ora garantire anche il transito in sicurezza di due linee bus.

