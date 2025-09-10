Ponte di Nona, presi due giovani pusher già sotto obbligo di firma: nascondevano quasi 300 grammi di hashish

Sabato mattina i Carabinieri della Stazione di Settecamini hanno messo a segno un nuovo colpo contro lo spaccio nelle periferie romane.

In manette sono finiti due ragazzi giovanissimi, di 18 e 19 anni, entrambi italiani e già sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di firma in caserma.

L’operazione è scattata durante un servizio mirato nei palazzi di via Don Primo Mazzolari, a Ponte di Nona. I militari stavano ispezionando i vani scala quando hanno notato il 19enne uscire da un appartamento.

Alla vista della pattuglia, il giovane ha reagito con violenza: ha spintonato i Carabinieri tentando la fuga a piedi e liberandosi di un involucro. All’interno, 46 dosi di hashish già pronte alla vendita, per un totale di oltre 100 grammi.

Il tentativo di scappare è durato pochi metri: i militari lo hanno subito raggiunto e bloccato.

La perquisizione nell’appartamento da cui era uscito ha svelato il resto: altri 204 grammi di hashish suddivisi in 40 involucri, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e appunti dettagliati riconducibili all’attività di spaccio. Tutto è stato sequestrato.

Per i due giovani pusher sono scattate le manette. Dopo le formalità di rito, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima davanti al Tribunale di Roma.

