Ponte Mammolo, maxi-blitz in metro: smantellato megastore abusivo. 8.000 capi sequestrati

Un vero e proprio bazar illegale, esteso su una superficie di oltre trenta metri quadrati, allestito abusivamente proprio a ridosso dei tornelli e delle banchine di una delle stazioni più frequentate dai pendolari della periferia est.

È la scoperta fatta ieri mattina dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale all’interno della fermata della metropolitana B di Ponte Mammolo, dove è scattata una maxi-operazione finalizzata al ripristino della legalità e del decoro urbano.

Il blitz è stato condotto dagli uomini dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale). I caschi bianchi hanno individuato e smantellato una maxi-struttura di vendita completamente abusiva che occupava circa 32 metri quadrati di suolo pubblico, ostacolando il regolare flusso dei passeggeri.

I numeri del sequestro: 8.000 vestiti e dipendente “in nero”

I numeri dell’operazione descrivono l’entità del giro d’affari illegale radicato nello snodo della Tiburtina.

Gli agenti hanno catalogato e posto sotto sequestro oltre 8.000 capi di abbigliamento pronti per essere venduti, insieme a circa 200 dispositivi elettronici (tra smartphone, auricolari e accessori) privi di marchi di garanzia e di tracciabilità.

Per sorreggere la merce, i venditori avevano installato una vera e propria infrastruttura logistica mobile composta da 35 grate metalliche, 15 brande e due enormi ombrelloni da spiaggia utilizzati come copertura.

Al termine degli accertamenti, i vigili urbani hanno identificato e denunciato a piede libero un cittadino del Bangladesh di 45 anni, ritenuto la mente e l’organizzatore dell’attività commerciale abusiva.

Le accuse per lui sono pesanti: oltre alle sanzioni per commercio illecito, l’uomo dovrà rispondere di sfruttamento di manodopera irregolare.

Il commesso sorpreso a gestire la cassa e i clienti, un suo connazionale, è risultato infatti privo di un valido permesso di soggiorno e di qualsiasi regolare contratto d’impiego.

Per il gestore del megastore sono scattate anche multe amministrative per un valore complessivo di 15.000 euro.

Il secondo blitz: caccia ai topi d’auto a Ponte di Nona

Concluso l’intervento a Ponte Mammolo, gli agenti dello Spe si sono spostati di pochi chilometri verso la periferia profonda, per monitorare i parcheggi di scambio della stazione ferroviaria di Ponte di Nona.

Qui l’attenzione delle pattuglie è stata attirata da un ragazzo a bordo di uno scooter che si aggirava con fare sospetto tra i filari delle auto lasciate in sosta dai pendolari, accostandosi ai finestrini per scrutarne l’interno.

I vigili hanno sbarrato la strada al mezzo, bloccando il conducente: si tratta di un cittadino italiano di 21 anni, volto già noto agli archivi delle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

Lo screening sul motociclo ha riservato una sfilza di irregolarità: il giovane viaggiava senza aver mai conseguito la patente di guida e lo scooter era completamente privo di copertura assicurativa.

La perquisizione personale ha chiuso il cerchio: nascosti sotto la sella e nelle tasche, il ventunenne nascondeva diversi attrezzi da scasso, tra cui cacciaviti e grimaldelli idonei a forzare le serrature delle portiere.

Il ragazzo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il possesso delle armi da scasso, lo scooter è stato sequestrato e rimosso con il carroattrezzi e a suo carico sono scattati i verbali per le gravissime violazioni al Codice della Strada.

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