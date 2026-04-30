Ponte Mammolo, tenta di rubare la merce sequestrata e si scaglia contro un agente: bloccato dalla Polizia Locale

Un controllo di routine contro abusivismo e degrado si è trasformato in pochi istanti in un episodio di violenza. Nel pomeriggio di ieri, nell’area della stazione metro Ponte Mammolo, un uomo è stato arrestato dalla Polizia Locale di Roma Capitale dopo aver aggredito un agente nel tentativo di sottrarre merce appena sequestrata.

Gli operatori dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) erano impegnati in una serie di verifiche mirate quando avevano fermato un venditore abusivo, procedendo al sequestro di diversi articoli di bigiotteria.

È in quel momento che la situazione è precipitata: un secondo uomo, un 38enne di origine maliana, si è avvicinato con l’obiettivo di recuperare parte della merce, riuscendo inizialmente ad afferrare alcuni oggetti e ad allontanarsi.

La fuga è durata poco. Raggiunto dagli agenti, l’uomo ha reagito con violenza, colpendo ripetutamente uno dei vigili che gli aveva sbarrato la strada per impedirgli la fuga. L’aggressione ha reso necessario l’intervento immediato degli altri operatori, che sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo.

L’agente ferito è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Il 38enne, invece, è stato processato per direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto contestando i reati di rapina impropria, lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

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