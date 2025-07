Porta Portese cambia volto: il mercato storico si rinnova tra tradizione e visione futura

Il Nuovo Mercato di Porta Portese avrà una configurazione più ordinata e sicura e manterrà la sua storica vocazione popolare. È infatti ispirato ad un principio di continuità e mira a conciliare il rispetto della memoria storica del luogo con una moderna visione dello spazio pubblico.

Nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, il sindaco Roberto Gualtieri e il presidente del Municipio XII Elio Tomassetti, con la vice presidente municipale con delega alle Attività Produttive Alessia Salmoni e il direttore del Municipio Salvatore Buccola, hanno illustrato i dettagli dell’intervento. Uno dei mercati settimanali più grandi d’Europa avrà soprattutto un nuovo logo, realizzato da Benedetta Sartorari, vincitrice del concorso di idee bandito per restituire identità visiva allo storico presidio commerciale.

L’azione su Porta Portese è parte di una strategia più ampia che mira al rilancio dei mercati di Roma per valorizzarli non solo come luoghi di economia di prossimità, ma anche come spazi vivi di aggregazione, socialità e inclusione. Per Porta Portese è stato progettato un “Banco Tipo”, che garantirà omogeneità estetica e funzionalità, con una perimetrazione e marcatura a terra per favorire ordine e fruibilità. È prevista inoltre una puntuale definizione di aree di sosta e di servizio, una ricollocazione degli stalli dei banchi di vendita, secondo una logica razionale e funzionale, e una nuova viabilità di servizio, con attenzione a vie di fuga, passaggi pedonali e percorsi riservati ai mezzi di soccorso.

Una volta recepite le osservazioni di Enti e Uffici coinvolti nella Conferenza dei Servizi, conclusa il 28 febbraio, si potrà finalmente avviare entro quest’anno la pubblicazione dei bandi per l’assegnazione dei posteggi, che interesseranno un totale di 840 concessioni di cui 680 di dimensione 4 metri per 3 metri, corrispondenti al numero di operatori oggi titolari di concessione e 160 banchi di 3 metri per 3 metri, attualmente in esercizio con le categorie merceologiche maggiormente attrattive e caratterizzanti del mercato, ritenute fondamentali per mantenere la storicità del mercato.

Il mercato sarà riorganizzato tenendo in considerazione le prescrizioni di tipo vincolistico e mantenendo spazi di percorrenza tra i banchi compresi tra 2,5 e 3 metri, così da assicurare accessibilità e fluidità nei percorsi. Sarà, inoltre, garantita piena accessibilità per i residenti e servizi igienici lungo il percorso.

“La riqualificazione del mercato di Porta Portese era una delle tante incompiute che avevamo in città – ha spiegato il sindaco Gualtieri – e ringrazio il presidente del Municipio XII Tomassetti, tutti gli uffici decentrati e centrali che hanno lavorato insieme per raggiungere l’obiettivo e arrivare alla chiusura positiva della Conferenza dei Servizi. Entro l’anno sarà pubblicato il bando per le assegnazioni dei posteggi“.

“Confidiamo di vedere la configurazione del nuovo mercato nel 2026: siamo riusciti a registare il logo che è di proprietà esclusiva di Roma Capitale, in 14 classi merceologiche, e a collaborare tutti insieme per creare un forte elemento identitario che portasse alla riqualificazione dell’intero quadrante”, ha aggiunto il Presidente Tomassetti.

Creatrice del logo è Benedetta Sartorani che per realizzarlo, vincendo il concorso di idee, ha studiato la storia del mercato, dando vita ad un’immagine evocativa che da un lato racconta l’esperienza di chi visita il mercato, che è un viaggio nel tempo, e dall’altro evidenzia la Porta che accoglie i visitatori e il fortissimo legame con la cultura vintage, riproposto in modalità francobollo con un forte impatto grafico molto retrò. Il logo è stato depositato presso l’Ufficio Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e sarà riportato sul Banco Tipo, insieme a quello di Roma Capitale ed al numero di concessione di ciascun operatore, oltre che sul merchandising, sui canali digitali e sugli strumenti editoriali e pubblicitari.

La vice presidente Salmoni ha ricordato che Porta Portese è un “luogo di incontro tra generazioni, rete sociale molto articolata e resiliente che ha superato diverse epoche, restando sempre fedele a se stesso“. “Grazie al progettista Giorgio Scarchilli – ha aggiunto – è stata ridisegnata l’organizzazione funzionale del mercato. L’obiettivo è stato liberare spazi urbani“.

