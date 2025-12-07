Premiazione di “Stanza della Cultura” 2025: fotocronaca di un successo

Sabato 6 dicembre 2025 alle ore 16, con puntualità inusitata e introdotta da brani musicali a cura di Luca Margarita si è aperta con un pubblico foltissimo la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio per racconto breve inedito “Stanza della Cultura”.

Ha condotto con il consueto garbo la serata Maurizio Rossi ricordando che il Premio, ideato dal dott. Stefano Federico, presidente dell’associazione “PilloleArt” ha incontrato la convinta adesione delle Associazioni Periferie, Aps Partenope, L’INCONTRO Ass Culturale Tor Tre Teste Aps e della Parrocchia S. Tommaso d’Aquino. Lo scopo: promuovere la scrittura creativa. Il nome del Premio deriva dalla “Stanza della Cultura” a sua volta nata da un’idea di PilloleArt e di Periferie e Poeti del Parco, e che già da sette anni, presso la Farmacia Federico è luogo di letture, di ascolto di prosa e poesia, di mostre di fotografia, presentazioni di libri, di promozione visite archeologiche e artistiche.

Il presidente del Centro culturale Lepetit Giorgio Grillo, che ha ospitato l’evento, ha ringraziato nel suo saluto di apertura la Giuria, il pubblico, i vincitori, il musicista e gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione di un’impresa di certo non scontata: oltre alle associazioni prima citate, Vinciguerra Beverage, Farmacia Federico e Assicurazioni Generali, Vittorio Contarina, Luciano Di Pietrantonio.

Vincenzo Luciani ha illustrato gli aspetti organizzativi (autofinanziamento grazie a sponsor e Fondo sostenitori e la realizzazione dell’Antologia contenente i racconti vincitori.

Stefano Federico ha spiegato i motivi che hanno spinto a ideare il Premio: far emergere le doti delle varie fasce di età, legame con la volontà di continuare a lavorare per realizzare un parco letterario e caratterizzare l’offerta letteraria e culturale del quartiere e del parco.

Il presidente della giuria Francesco Sirleto ha sottolineato la non scontata, vasta partecipazione, l’elevata qualità, fantasia e buona scrittura dei partecipanti e dei vincitori, la fatica nella scelta non facile dei vincitori, ben ripagata dal risultato finale.

Don Domenico Vitulli ha evidenziato la difficoltà di scrivere un racconto che sia breve, anzi brevissimo. “Non abbiamo avuto in questa prima edizione, un Borges italiano a dar lustro al concorso, ma diversi risultati importanti sono stati raggiunti e tra questi, non meno importante, è far sapere che Tor Tre Teste non è quartiere di stupro, né Quarticciolo della droga”.

Ha aperto la cerimonia vera e propria la proclamazione dei vincitori UNDER 50 presenti in sala, i quali hanno letto i loro racconti: Silvia Vianello, IV classificata con La notte delle farfalle, Luca Fazi III con Quello mai nato, e il primo classificato Emiliano Bombelli con Una serata ordinaria. Assenti la II classificata Ornella Fedorowsky con Il peso invisibile e la V Sabrina Santamaria (in arte Monica Ray) con Swipe fatale.

Di ognuno il presidente Francesco Sirleto ha letto le motivazioni della Giuria e Giorgio Grillo, Don Domenico Vitulli e Stefano Federico hanno consegnato i premi.

Dopo un nuovo intermezzo musicale di Luca Margarita, la proclamazione degli OVER 50: la IV Alga Fratini con Cesare perduto nella nebbia e il secondo Marco de Cesaris con Il dubbio. Assenti giustificati: il primo classificato Tiziano Maria Malfatto, di Paderno Dugnano (MI) con il racconto Lei, la terza Maria Lenti di Urbino, con Sabrina e tutti gli altri e il V Nicola Sguera di nenevento con La morte di Socrate.

Dopo un ultimo applauditissimo e trascinante intermezzo musicale di Luca Margarita, è seguita l’emozionante proclamazione degli UNDER 30: Hanno recitato i loro racconti nell’ordine il IV classificato Niccolò Marcelli con Descrivi un luogo della tua infanzia usando i cinque sensi, la III Beatrice Ricci con Lettera a Calypso, e la seconda, la decenne Letizia Cicchinelli con La tartaruga dal guscio rosso. Assente la vincitrice della sezione Martina Costa (Isola Lipari, ME) con Verbo amare prima declinazione.

Infine i ringraziamenti finali di Stefano Federico e Giorgio Grillo con l’appuntamento alla II Edizione 2026, la foto di gruppo e il gradito abbondante ristoro dopo una serata intensa di emozioni che ha lasciato soddisfatti tutti i partecipanti.

Da non dimenticare il prezioso apporto fotografico dell’immarcescibile novantunenne Aldo Zaino e le riprese video di Enzo Luciani.

