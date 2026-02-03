Prenestino, strappa una catenina d’oro dal collo di una signora facendola cadere in terra: arrestato 20enne

La violenza dell’impatto l’ha fatta cadere a terra, lasciandola sotto shock sull’asfalto, mentre il rapinatore tentava di dileguarsi tra le strade del quartiere. L’accaduto, nella giornata di ieri lunedì 2 febbraio.

La fuga, però, è durata pochi istanti. Gli agenti del V Gruppo della Polizia Locale sono riusciti a intercettare il giovane a poche decine di metri dal luogo dell’aggressione, bloccandolo prima che potesse far perdere le proprie tracce.

Il responsabile è un ragazzo di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali.

La rapidità dell’intervento degli agenti si è rivelata decisiva: il giovane è stato fermato immediatamente dopo lo scippo violento e ora dovrà rispondere davanti all’Autorità giudiziaria delle accuse di rapina aggravata e lesioni.

Nel frattempo, le condizioni della vittima hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. La donna, 72 anni, visibilmente provata e ferita a seguito della caduta, è stata inizialmente assistita sul posto dagli stessi agenti, in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

Successivamente è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso e per le cure necessarie alle lesioni riportate durante l’aggressione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.