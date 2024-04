Primo Maggio Lavoro…In Corsa 2024

Il primo maggio 2024 torna la tradizionale gara “Lavoro In corsa” per la X Edizione, il popolare evento sportivo che si snoderà sempre nel percorso nel centro di Roma nella giornata di lavoratrici e lavoratori, ma cambierà il punto di partenza, non si svolgerà nella storica di Piazza San Giovanni in Laterano a causa dei lavori in atto per il prossimo Giubileo, ma sarà trasferito nel luogo dove si svolgono i grandi concerti musicali di Roma, il Circo Massimo.Tra le imponenti strutture del Palatino e i profumi di rose e arancio dei giardini dell’Aventino, la location sarà dunque ancora più suggestiva e centrale per entrambi gli eventi.

Ritrovo ore 7,30 sotto il palco del CONCERTONE PRIMO MAGGIO ROMA che quest’anno è al Circo Massimo, e partenza ore 9,00 da via Dei Cerchi – in primis la competitiva di km 9,800 ? (Il tempo massimo è fissato in 1h30′ ) a seguire la gara non competitiva di km 5 e la passeggiata di 2 km. Il percorso si svolge su un giro unico per la competitiva e di un giro unico per la non competitiva.

La 10a edizione corsaprimomaggio2024 gara podistica PERLAPARITÀDIGENERE di FITeL – Federazione Italiana Tempo Libero FITeL Lazio Promossa da: CGIL – CISL UIL per la giornata, corriamo per il lavoro e la parità di genere, per il lavoro e i lavori delle donne, un lavoro da fare in corsa, un lavoro da fare di corsa!

Quota iscrizione: euro 12.00 per la gara COMPETITIVA di 10 km “Possono partecipare solo atleti tesserati per società italiane.” Euro 10.00 per la STRACITTADINA (non competitiva) di km 5 e 8,0 euro per la PASSEGGIATA di km 2 “le iscrizioni sono aperte a tutti”

MODALITÀ DI ISCRIZIONE GARA COMPETITIVA Le iscrizioni per la competitiva si potranno effettuare fino alle ore 20.00 di lunedì 29 aprile 2024 con la seguente modalità: • inviando l’apposito modulo scaricabile dal sito https://fitel.it/primomaggio-lavoro-in-corsa/ oppure da https://www.fitel-lazio.it/ per e-mail all’indirizzo: segreteriaiscrizioni123@gmail.com;•compilando il form direttamente sul sito http://www.acsitaliatletica.it/primo-maggio/ ; Oppure entro il giorno lunedì 29 aprile 2024 anche presso i seguenti negozi: • FOOTWORKS, Viale Carlo Felice n. 13/15 – Roma – tel. 06 77203069 • LBM SPORT, Via Tuscolana 187/A – Roma • LBM SPORT 2, Viale Somalia 13/15 – Roma

STRACITTADINA (non competitiva) E PASSEGGIATA Al fine di garantire una gestione funzionale alla gara anche per gli atleti non competitivi le iscrizioni dovranno essere effettuate fino alle ore 20.00 di lunedì 29 aprile 2024 nelle seguenti modalità: • inviando l’apposito modulo scaricabile dal sito https://fitel.it/primomaggio-lavoro-in-corsa/ oppure da https://www.fitel-lazio.it/ per e-mail all’indirizzo: segreteriaiscrizioni123@gmail.com ; • compilando il form direttamente sul sito http://www.acsitaliatletica.it/primo-maggio/ ; Oppure: • Il 1° maggio 2024 dalle ore 7,30 fino a 30 minuti prima della partenza presso il luogo di ritrovo della gara, Circo Massimo

RITIRO DEI PETTORALI E PACCO GARA Il pettorale e il pacco gara per gli atleti della competitiva e della non competitiva potranno essere ritirati martedì 30 aprile 2024 presso il negozio FOOTWORKS in Viale Carlo Felice 13/15 (Roma) dalle ore 15,00 alle 19,30 oppure la mattina della gara delle 7,30 fino a 30 minuti prima della partenza sul luogo di ritrovo e partenza della manifestazione per le società e gli atleti provenienti da fuori Roma.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE Per la gestione della sola classifica competitiva, unitamente al pettorale verrà consegnato il chip elettronico da restituire a fine gara (risarcimento di € 18,00 per ogni chip non restituito). Il Servizio di cronometraggio è gestito dalla Soc. EVODATA (http://www.tds-live.com/)

Le premiazini si svolgeranno sul posto a fine gara, saranno premiati Primi/e tre assoluti e Primi/e tre di categoria + le Prime tre società con un minimo di 20 iscritti (200-150 e 100€.) tra i primi premi l’entrata nel back stage del Concertone, che inizierà subito dopo le premiazioni.

DEPOSITO BORSE Sarà disponibile un servizio di deposito borse non custodito.

SEGNALAZIONI CHILOMETRICHE E RISTORI Sarà assicurato un ristoro intermedio e finale.La segnalazione chilometrica sarà indicata in modo visibile con apposita cartellonistica.

INFORMAZIONI Per informazioni sulla partecipazione: segreteriaiscrizioni123@gmail.com Tel. 339 5905259 Per ogni altra informazione: FITeL Lazio Tel. 06 4827604 Orario 9.30-13.30 / 335 6351339

