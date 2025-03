Progettazione Linea C, avviati sondaggi Farnesina-Clodio/Mazzini

Sono stati avviati, lungo il tracciato della Tratta T1 della Linea C da Farnesina a Clodio/Mazzini, i sondaggi preliminari propedeutici alla redazione del progetto definitivo della tratta.

Le aree in questione, che interessano i Municipi I, II e XV, sono state oggetto del verbale di consegna sottoscritto da Roma Metropolitane, dal Contraente Generale Metro C S.C.p.A .e dagli uffici dell’amministrazione interessati.

La società Metro C ha quindi avviato la cantierizzazione delle singole aree operative, che interessano le zone Delle Vittorie, Flaminio, Villaggio Olimpico e Farnesina. Al fine di ridurre i tempi complessivi di esecuzione delle indagini, il Contraente Generale sta mobilitando 12 attrezzature di lavoro. Si prevede di completare le attività per il 30 giugno 2025.

I cantieri saranno attivati progressivamente e non tutti in contemporanea, per limitare al minimo possibile l’impatto sulla viabilità attuale, rispetto alla quale si prevedono solo modifiche locali e limitazioni provvisorie della sosta.

Lo comunica Roma Metropolitane.

