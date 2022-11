E’ partito il Progetto “Ricerca del Talento” Boxe Femminile, per il settore giovanile hanno partecipato, Canguri (11 anni) e Allieve (12-13 anni), per il settore AOB le categorie Schoolgirl, Junior, Youth ed Elitè U22.

Il 1° Raduno Interregionale, organizzato dal Comitato Regionale Lazio, si è svolto a Roma 29-30 ottobre 2022 presso la Palestra Comunale del V Municipio “CSI Roma Est” di Via Montona 13, quartiere Collatino-Prenestino.

Sono state 43 le giovani Pugili che hanno partecipato all’evento, provenienti dalla Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo-Molise, Sardegna e Lazio.

Due giorni di Sport, divertimento e tanto lavoro atletico propedeutico al Pugilato.

Oltre a diverse sedute di sparring condizionato il programma prevedeva test generali e specifici sulla capacità coordinative e condizionali.

Le sedute di allenamento coordinate dal Maestro Franco Piatti, coadiuvato dal Tecnico 2° livello Daniela Valeri è stato seguito con vivo interesse dai tecnici accompagnatori delle atlete presenti.

“Volevo ringraziare, – ha dichiarato il Maestro Franco Piatti – in primis tutte le ragazze che hanno partecipato allo stage, i loro tecnici di società, i genitori che hanno accompagnato con spirito di sacrificio le proprie figlie, il Presidente del Comitato Regionale Lazio, Dott. Adrio Zannoni che si è occupato dell’Organizzazione e tutta la parte logistica, ringrazio l’Assessore allo Sport del V Municipio Marco Ricci ed il Maestro Alessandro Pellas, Responsabile per il CSI Roma Est, per averci messo a disposizione una location di tutto rispetto.

Grazie al fotografo Paola Ascquini per la disponibilità, professionalità e amore per gli scatti.

Ringrazio il Consigliere Federale (FPI) Mariangela Verna ottima collaboratrice nel Team Work del Progetto “Ricerca del Talento”, con cui dividiamo appieno il successo di questo 1° Raduno Interregionale.

Un grazie speciale – ha concluso Piatti – al Direttore Tecnico delle squadre Azzurre Maestro e amico, Emanuele Renzini per la fiducia riposta in me.

In ultimo ringrazio tutto il Consiglio Federale per aver accettato il Progetto “Ricerca del Talento” Boxe femminile ed il Presidente Federale Dott. Flavio D’Ambrosi per aver dato l’opportunità alle giovani Atlete di coltivare il proprio sogno”.

Il 12-13 novembre sarà la volta del Gruppo Sud Italia, dove il Comitato Regionale organizzerà il 2° Raduno Interregionale che ospiterà le Regioni Campania, Puglia-Basilicata, Calabria e Sicilia.