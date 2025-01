“Giovedì 30 gennaio alle 18:30 ci ritroveremo in via Appia Nuova 1257, davanti al Circo Rolando Orfei, in un’azione di protesta pacifica per dire basta allo sfruttamento degli animali nei circhi”.

Così in un comunicato stampa di Enpa, Animalisti Italiani, Lega del cane e Oipa in cui si informa che hanno aderito all’iniziativa anche membri dell’amministrazione cittadina romana.

“In quanto esseri senzienti – continua il comunicato – gli animali devono veder riconosciute dignità e libertà, e non esser utilizzati come attrazioni d’interesse. Diversi Paesi e città hanno già vietato l’uso di animali, realizzando spettacoli basati interamente sulla creatività umana.

Sosteniamo infatti un circo etico, fatto di arte, talento e spettacolo senza crudeltà alcuna: un circo senza animali è possibile!”

