Quarticciolo sotto scacco: blitz della Polizia contro lo spaccio “multitasking” e furti

Un quartiere passato al setaccio, tra controlli serrati, inseguimenti e arresti. Al Quarticciolo, uno dei quadranti più delicati della periferia est della Capitale, la Polizia di Stato ha messo in campo un’imponente operazione di presidio del territorio con l’obiettivo di colpire le piazze di spaccio e contrastare i reati che da tempo alimentano l’allarme sicurezza nella zona.

Le pattuglie del V Distretto Prenestino hanno concentrato l’attività nell’area compresa tra via Prenestina e viale Palmiro Togliatti, dove negli ultimi mesi si sono moltiplicate segnalazioni legate allo spaccio e ai furti. Il bilancio finale dell’intervento conta sei arresti, decine di controlli e sanzioni amministrative per migliaia di euro.

Uno dei fronti principali dell’operazione ha riguardato l’area tra viale Palmiro Togliatti e via Cerignola, dove gli investigatori hanno individuato una rete di spaccio strutturata nei dettagli. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, quattro cittadini tunisini avevano trasformato una fermata dell’autobus in una base operativa per la vendita di crack.

Il sistema funzionava con una precisa ripartizione dei ruoli. C’era chi si occupava di avvicinare i clienti, chi gestiva il denaro, chi consegnava materialmente le dosi e chi invece controllava i movimenti nelle strade circostanti per segnalare eventuali arrivi delle forze dell’ordine.

Gli agenti sono intervenuti durante una cessione di droga, interrompendo il meccanismo e bloccando il gruppo. Per i quattro sono scattate le manette con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura come assuntore.

Un secondo intervento antidroga si è concluso con l’arresto di un altro giovane pusher sorpreso subito dopo una vendita. Nel tentativo di sfuggire ai controlli, il ragazzo ha cercato di disfarsi di un pacchetto di sigarette che custodiva decine di dosi già confezionate tra hashish e cocaina. All’interno sono stati trovati anche contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’operazione ha riguardato anche il fronte dei reati predatori. In via Prenestina gli agenti hanno bloccato una donna sorpresa mentre tentava di svaligiare un’auto parcheggiata.

Dopo aver infranto il finestrino utilizzando un martelletto frangi-vetro, stava rovistando all’interno dell’abitacolo quando è stata fermata dagli investigatori. Per lei è scattata la denuncia per tentato furto aggravato.

Parallelamente ai controlli di polizia giudiziaria, è stata avviata anche una serie di verifiche amministrative sugli esercizi commerciali del quartiere.

Gli accertamenti hanno portato a sanzioni per circa 5mila euro nei confronti di due attività risultate irregolari sotto diversi aspetti, tra cui la mancata esposizione dei prezzi e violazioni relative alla gestione degli orari di lavoro del personale.

Nel complesso, durante l’operazione sono state identificate 51 persone, tredici delle quali già sottoposte a misure restrittive, mentre undici veicoli sono stati controllati.

Per il Quarticciolo si tratta dell’ennesimo intervento ad alta intensità messo in campo dalle forze dell’ordine in un’area considerata strategica nella lotta allo spaccio della periferia romana, dove le piazze di droga continuano a rappresentare uno dei principali nodi della sicurezza urbana.

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