Race for the Cure 2022 a Roma Circo Massimo 5-8 maggio

La storia della Susan G. Komen

Nancy G. Brinker. Fu lei a stimolare la nascita del movimento globale per la lotta ai tumori del seno nel 1982, promettendo a sua sorella, Susan G. Komen, morta all’età di 36 anni a causa di questo male, che avrebbe posto fine alla vergogna, al dolore, al timore e alla mancanza di speranze provocati dalla malattia. In quegli anni si parlava con molta difficoltà del tumore del seno, la stampa non pubblicava articoli dove comparisse il termine “cancro del seno”.Non si parlava apertamente della malattia e i ricercatori difficilmente si dedicavano allo studio di questa forma di tumore .

Nancy Brinker creò la Susan G. Komen Race for the Cure, il più riuscito evento di raccoltadi fondi e di sensibilizzazione mai realizzato prima ed ha consentito a milioni di persone di partecipare attivamente alla lotta ai tumori del seno.

Nel maggio 2009, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le ha attribuito il ruolo di “Goodwill Ambassador for Cancer Control”, sottolineando le sue capacità di innovazione nel campo della lotta ai tumori del seno dimostrate in tutto il mondo.

Susan G. Komen Italia

E’ un’organizzazione basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale, che nasce nel 2000 a Roma come primo affilato europeo della Susan G. Komen di Dallas sotto la guida del Prof. Riccardo Masetti, attuale Presidente. Con gli obiettivi di :

Tenere alta l’attenzione sul tema dei tumori del seno e più in generale della salute femminile e promuovere in modo concreto la prevenzione nelle sue diverse forme

sul tema dei tumori del seno e più in generale della salute femminile e promuovere in modo concreto la prevenzione nelle sue diverse forme Sostenere le donne che vivono l’esperienza del tumore del seno

le donne che vivono l’esperienza del tumore del seno Potenziare la ricerca e le opportunità di cura, di formazione permanente e di educazione alla salute

e le opportunità di cura, di formazione permanente e di educazione alla salute Aiutare altre Associazioni a mettere meglio in gioco idee virtuose

Mancano 16 giorni all’8 maggio 2022

Cosa possiamo fare noi tutti

Iscriviamoci alla camminata di 5 o 2 km. e incoraggiamo i nostri amici, parenti e colleghi a fare lo stesso.

e incoraggiamo i nostri amici, parenti e colleghi a fare lo stesso. Regaliamo una iscrizione per un’occasione speciale (compleanno, festa della mamma, eventi aziendali, etc) o semplicemente per sensibilizzare chi ti sta a cuore e fare un regalo solidale.

per un’occasione speciale (compleanno, festa della mamma, eventi aziendali, etc) o semplicemente per sensibilizzare chi ti sta a cuore e fare un regalo solidale. Creiamo una squadra e mettiamoci alla prova con spirito di solidarietà

Grazie ai fondi raccolti con la Race fot the Cure, Komen Italia realizzerà:

Attività a sostegno delle donne che stanno affrontando un tumore del seno

a sostegno delle donne che stanno affrontando un tumore del seno Premi di studio per giovani ricercatori

di studio per giovani ricercatori Collaborazioni con altre Associazioni in Italia

con altre Associazioni in Italia Giornate di prevenzione gratuite rivolte a donne in condizione di fragilità sociale grazie alla Carovana della Prevenzione.

Ci vediamo al Circo Massimo