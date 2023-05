Rafal Andrzej Nordwing e Costanza Salvia, vincono la “PrimoMaggio-Lavoro… in Corsa” 2023

Il I° maggio è tornato anche questo evento sportivo, con un diverso percorso, per problemi di circolazione l’evento programmato e studiato per un percorso km 10,300, è stato ridimensionato a 8,00 km per problemi logistici all’ultimo minuto.

Sostituito i punti di partenza e arrivo della gara, da via Carlo Felice, in via Giuseppe Spadaro, davanti all’ingresso della Scala Santa.

Infine rivoluzionate anche le previsioni del tempo il giorno della gara, da pessimo con temporale e vento, con un tempo discreto, senza pioggia con temperatura mite, ideale per un evento sportivo.

Puntuale invece la partenza, confermato per le ore 9,00, il segnale è stato effettuato da Roberto De Benedctis speaker della manifestazione sportiva il quale ha gestito tutto l’evento Partenza – Arrivo- Premiazioni.

La Primomaggio – Lavoro…in corsa, giunta alla sua IX edizione, è stata organizzata dalla FITeL Lazio assieme alla struttura Nazionale nella giornata della Festa dei lavoratori, ed è un’occasione che consente a podisti e ad amatori di praticare sport, che sia una corsa o una passeggiata, tra i luoghi più suggestivi della capitale

Circa cinquecento i concorrenti fra la competitiva e non, sempre un numero soddisfacente tenendo conto dell’importanza della tradizionale festa, per il Concerto del 1 maggio, condotto da Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio, le Prime comunioni e la tradizionale gita fuori porta, alla ricerca di un prato per gustare fava e pecorino.

Le premiazioni si sono svolte sul posto a fine gara, alla presenza di Autorità sportive, e rappresentanti FITeL Lazio e Fidal, dai delegati sindacali CGIL e UIL e gli organizzatori del Concerto del 1° maggio di Piazza San Giovanni.

Così al traguardo fra gli uomini vince di nuovo: Rafal Andrzej Nordwing “LBM Sport” con il tempo di (0:28:25,) seguito da Neil Alan Slettehaugh “Caffarella Runners” (0:28:24); al terzo posto si è classificato Alesandro Ghirardi “ ASD Romatletica” (0:28:54),

Classifica donne: sul gradino più alto del podio è salita Costanza Silvia “Nuova Atletica Potenza” (0:30:05), seconda Clara Maria Cesarini “Amo e Corro” (0:32:43), terza Gea Scardini “ASD Vigoneche Corre“ (tempo 0:33:30).

Ottimo il servizio fonico di Gianfranco Novelli con la collaborazione di Patrizio Coluccio.